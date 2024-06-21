Сьогодні редакція Кіно 24 розповість про чотирьох акторів та акторок, які в одному фільмі втілили декількох персонажів. Деякі цифри просто вражають, оскільки складно повірити, що людина здатна на такі кардинальні зміни.

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Бен Стіллер

У фільмі "Ніч у музеї: Секрет гробниці" Бен Стіллер виконав роль Ларрі Дейла, який працював охоронцем у музеї, та неандертальця, на ім'я Лааа. До речі, актор у 2022 році приїздив в Україну. Річ у тім, що він – посол доброї волі Організації Об'єднаних Націй. Стіллер, зокрема, відвідав міста та села на Київщині, які на початку повномасштабного вторгнення зруйнували росіяни.

"Ніч у музеї: Секрет гробниці": дивіться онлайн трейлер фільму

Кейт Бланшет

Оскароносна австралійська акторка Кейт Бланшет вразила глядачів у фільмі "Маніфесто", адже перевтілилася аж у 13 героїнь. Жінка зіграла роль хореографки, ведучої, домогосподарки, генеральної директорки та багато інших. Кейт у своїх образах проголошує неймовірні маніфести, які захоплюють.

"Маніфесто": дивіться онлайн трейлер фільму

Ворвік Девіс

Чи ненайбільше Ворвіка Девіса люди запам'ятали з фільму "Гаррі Поттер". У перших двох частинах актора можна побачити у ролі професора Флитвіка, у третій – у ролі диригента, а у четвертій – у ролі молодого Флитвіка. Однак це ще не все. В одному з останніх фільмів про хлопчика, який вижив, "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина перша", Ворвік перевтілився у гобліна.

"Гаррі Поттер і філософський камінь": дивіться онлайн трейлер фільму

Нумі Рапас

Шведська акторка Нумі Репас у фільмі "Сім сестер", власне, й зіграла сімох сестер-близнючок. У всіх – дуже різний характер, який знаменитість неперевершено передала на екрані. Акторці вдалося влитися у кожну роль.

"Сім сестер": дивіться онлайн трейлер фільму

Якщо ви ще не дивилися фільми з нашого матеріалу, то обов'язково зробіть це. Неймовірна гра акторів та акторок заслуговує за визнання та увагу.