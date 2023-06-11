В результате аварии пострадали пять человек, трое из них были госпитализированы. Вероятной причиной ДТП стал сон водителя Mercedes.

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Актеры львовского театра попали в ДТП в Польше

По информации пресс-службы полиции Подкарпатского воеводства, актеры львовского театра "Воскресение" ехали на 30-й Международный фестиваль уличного искусства La Strada. Актеры готовили представление о Тарасе Шевченко.

Правоохранители считают, что аварию мог вызвать 63-летний гражданин Украины, который "двигаясь по трассе А4 в направлении Кракова, заснул на прямом участке дороги". Вместе с ним в больницу госпитализировали двух женщин в возрасте 40 и 63 лет. Водитель, к сожалению, находится в тяжелом состоянии.

Его транспортное средство съехало на обочину и наткнулось на ограждение. Впоследствии автобус от нее отскочил, повернулся на полосу движения и опрокинулся на правый бок. Полисмены проверили 63-летнего водителя и установили, что он был трезв,
– сообщили в пресс-службе полиции Подкарпатского воеводства.

Что известно об академическом духовном театре "Воскресение"

Академический духовный театр "Воскресение" основал режиссер Ярослав Федоришин во Львове в 1990 году. Театр скоро покорил сердца львовской публики, предложив ей мировую драматургию, которую до этого не играли на драматических сценах Украины. За двадцать лет существования театра актеры показывали свои представления не только в Украине, их охотно приглашали в Польшу, в частности на международные театральные фестивали во Вроцлаве, Кракове, Гданьске. Они гастролировали также на разных фестивалях мира, в частности в Шотландии, Словении, Турции, Чехии.