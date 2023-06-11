В результате аварии пострадали пять человек, трое из них были госпитализированы. Вероятной причиной ДТП стал сон водителя Mercedes.

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Актеры львовского театра попали в ДТП в Польше

По информации пресс-службы полиции Подкарпатского воеводства, актеры львовского театра "Воскресение" ехали на 30-й Международный фестиваль уличного искусства La Strada. Актеры готовили представление о Тарасе Шевченко.

Правоохранители считают, что аварию мог вызвать 63-летний гражданин Украины, который "двигаясь по трассе А4 в направлении Кракова, заснул на прямом участке дороги". Вместе с ним в больницу госпитализировали двух женщин в возрасте 40 и 63 лет. Водитель, к сожалению, находится в тяжелом состоянии.

Его транспортное средство съехало на обочину и наткнулось на ограждение. Впоследствии автобус от нее отскочил, повернулся на полосу движения и опрокинулся на правый бок. Полисмены проверили 63-летнего водителя и установили, что он был трезв,

– сообщили в пресс-службе полиции Подкарпатского воеводства.