Унаслідок аварії постраждало п’ятеро людей, трьох з них госпіталізували. Ймовірною причиною ДТП став сон водія Mercedes.

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Актори львівського театру потрапили в ДТП у Польщі

За інформацією пресслужби поліції Підкарпатського воєводства, актори львівського театру "Воскресіння" їхали на 30-й Міжнародний фестиваль вуличного мистецтва La Strada. Актори готували виставу про Тараса Шевченка.

Правоохоронці вважають, що аварію міг спричинити 63-річний громадянин України, який "рухаючись трасою А4 в напрямку Кракова, заснув на прямій ділянці дороги". Разом із ним до лікарні госпіталізували двох жінок віком 40 та 63 роки. Водій, на жаль, перебуває у важкому стані.

Його транспортний засіб з’їхав на узбіччя та натрапив на огорожу. Згодом автобус від неї відскочив, повернувся на смугу руху та перекинулося на правий бік. Полісмени перевірили 63-річного водія та встановили, що він був тверезий,

– повідомили у пресслужбі поліції Підкарпатського воєводства.