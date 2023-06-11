Унаслідок аварії постраждало п’ятеро людей, трьох з них госпіталізували. Ймовірною причиною ДТП став сон водія Mercedes.

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Актори львівського театру потрапили в ДТП у Польщі

За інформацією пресслужби поліції Підкарпатського воєводства, актори львівського театру "Воскресіння" їхали на 30-й Міжнародний фестиваль вуличного мистецтва La Strada. Актори готували виставу про Тараса Шевченка.

Правоохоронці вважають, що аварію міг спричинити 63-річний громадянин України, який "рухаючись трасою А4 в напрямку Кракова, заснув на прямій ділянці дороги". Разом із ним до лікарні госпіталізували двох жінок віком 40 та 63 роки. Водій, на жаль, перебуває у важкому стані.

Його транспортний засіб з’їхав на узбіччя та натрапив на огорожу. Згодом автобус від неї відскочив, повернувся на смугу руху та перекинулося на правий бік. Полісмени перевірили 63-річного водія та встановили, що він був тверезий,
– повідомили у пресслужбі поліції Підкарпатського воєводства.

Що відомо про академічний духовний театр "Воскресіння"

Академічний духовний театр "Воскресіння" заснував режисер Ярослав Федоришин у Львові у 1990 році. Театр скоро підкорив серця львівської публіки, адже запропонував їй світову драматургію, яку до того не грали на драматичних сценах України. За двадцять років існування театру, актори показували свої вистави не лише в Україні, їх охоче запрошували в Польщу, зокрема на міжнародні театральні фестивалі у Вроцлаві, Кракові, Гданську. Вони гастролювали також на різних фестивалях світу, зокрема в Шотландії, Словенії, Туреччині, Чехії тощо.