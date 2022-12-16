Романтический фильм будет называться "Зима, весна или осень". Сценаристом выступил Дэн Шоффер.
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Дженна Ортега и Перси Хайнс Уайт сыграют пару в ромкоме
История будет рассказывать о двух подростках, пытающихся найти свое место в жизни и узнать себя. Впоследствии они влюбляются в течение четырех важных дней в году.
Дженна Ортега – американская актриса Дженна Ортега впервые появилась в кино в 11 лет. Она сыграла второстепенную роль в фильме "Железный человек 3" и получила хороший опыт работы в киноиндустрии. Уже через 9 лет звезда исполнила главную роль в "Уэнсдэй", благодаря которой о ней начал говорить весь мир. Кроме того, она еще снялась в таких фильмах и сериалах:
- "Ты";
- "Няня: Королева убийц";
- "День да";
- The Fallout и т.д.
Дженна – чрезвычайно талантлива как актриса,
– поделился кинопродюсер Брэд Кревой.
Дженна Ортега / Фото National Today
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Канадский актер Перси Хайнс Уайт дебютировал в кино в 2008 году. Стал известен благодаря фильмам "Удаленная местность" и "Рождественская история ужасов", также участием в телесериалах "Между", "Одаренные". В 2022 году сыграл Ксавье в успешном сериале "Уэнсдэй" от Netflix.
Родился в семье писателя, режиссера Джоэла Томаса Гайнса и актрисы Шерри Уайт. Позже он два года учился в театральной школе в своем родном городе Сент-Джонс.
Фильмы и сериалы, в которых сыграл Перси Хайнс Уайт:
- "Ночь в музее: Секрет гробницы";
- "Рождественская история ужасов";
- "Расследование Мердока";
- "Одаренные";
- "Убийца в моем доме" и т.д.
Перси Хайнс Уайт / Netflix