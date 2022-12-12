Сыграв в нескольких детских проектах, она перешла к взрослым ролям, и в 2018 году появилась как Элли Алвес в психологической драме-триллере "Ты". Впоследствии снялась в фильмах Netflix "Няня: Королева убийц" (2020 год) и "День да" (2021 год). Первое признание получила благодаря участию в подростковой драме The Fallout в 2021 году. Эта роль стала прорывной в ее карьере. Также в 2022 году Ортега превратилась в Уэнсдей Аддамс в телесериале Netflix "Уэнсдей", благодаря которой она получила еще 10 миллионов новых подписчиков в инстаграме и признании в мире.
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Самые интересные роли Дженны Ортеги за 10 лет карьеры
"Железный человек 3", 2013 год
Вторичная роль: дочь вице-президента Родригеса
Фильм режиссера Шейна Блэка, основанного на одноименных комиксах издательства Marvel Comics о дерзком, но гениальном Тони Старке.
"Железный человек 3": смотрите трейлер фильма
Сериал "Ты", 2019 год
Главная роль: Элли Алвес
Сериал повествует о серии жестоких убийств главного героя Джо.
"Ты" 2 сезон: смотрите трейлер сериала
"Няня: Королева убийц", 2020 год
Главная роль: Фиби Этвелл
Парень, участвовавший над сатанинским культом, возглавляемым его няней, пытается забыть то, что произошло и сосредоточиться на обыденности в школе. Однако враги возвращаются в самые неожиданные моменты.
"Няня: Королева убийц": смотрите трейлер фильма
The Fallout, 2021 год
Главная роль: Вода Кавелл
The Fallout – американский школьный фильм-драма Меган Парк. В фильме Дженна Ортега играет Ваду Кавелл, старшеклассницу, которая переживает значительную эмоциональную травму после школьной стрельбы.
The Fallout: смотрите трейлер фильма
Крик, 2022 год
Вторичная роль: Тара Карпентер
Культовый горор, в котором говорится о серии жестоких убийств. В 2023 году будет его 6 часть, в которой также сыграет Дженна Ортега.
"Крик": смотрите трейлер фильма
"Икс", 2022 год
Главная роль: Лоррейн
На ферму в Техане приезжает группа людей для съемок фильма для взрослых. Супруги хозяев фермы проявляют большой интерес к юношам и юношам, но с наступлением темноты их ждут неожиданные вещи.
"Икс": смотрите трейлер фильма
Сериал "Уэнсдей", 2022 год
Главная роль: Уэнсдей Аддамс
По сюжету сериала у девушки-аутсайдера Уэнсдей есть важные задачи – разобраться с ужасной серией убийств и разгадать сверхъестественную тайну, в которую были впутаны ее родители 25 лет назад. Впрочем, ситуацию будет усложнять обучение в академии, на фоне дружбы и любви.
Ждем второй сезон!
"Уэнсдей": смотрите трейлер онлайн