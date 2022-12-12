Зігравши у декількох дитячих проєктах, вона перейшла до дорослих ролей, і у 2018 році з’явилася як Еллі Алвес у психологічній драмі-трилері "Ти". Згодом знялася у фільмах Netflix "Няня: Королева вбивць" (2020 рік) та "День так" (2021 рік). Перше визнання отримала завдяки участі у підлітковій драмі The Fallout у 2021 році. Ця роль стала проривною у її кар’єрі. Також у 2022 році Ортега перевтілилася у Венздей Аддамс у телесеріалі Netflix "Венздей", завдяки якій вона отримала ще 10 мільйонів нових підписників в інстаграмі та визнання у світі.
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Найцікавіші ролі Дженни Ортеги за 10 років кар’єри
"Залізна людина 3", 2013 рік
Другорядна роль: дочка віцепрезидента Родрігеса
Фільм режисера Шейна Блека, що ґрунтується на однойменних коміксах видавництва Marvel Comics про зухвалого, але геніального Тоні Старка.
"Залізна людина 3": дивіться трейлер фільму
Серіал "Ти", 2019 рік
Головна роль: Еллі Алвес
Серіал розповідає про серію жорстоких вбивств головного героя Джо.
"Ти" 2 сезон: дивіться трейлер серіалу
"Няня: Королева вбивць", 2020 рік
Головна роль: Фібі Етвелл
Хлопець, який брав участь над сатанинським культом, який очолювала його няня, намагається забути те, що сталося та зосередитися на буденності у школі. Однак, вороги повертаються у найнесподіваніші моменти.
"Няня: Королева вбивць": дивіться трейлер стрічки
The Fallout, 2021 рік
Головна роль: Вада Кавелл
The Fallout – це американський шкільний фільм-драма Меган Парк. У фільмі Дженна Ортега грає Ваду Кавелл, старшокласницю, яка переживає значну емоційну травму після шкільної стрілянини.
The Fallout: дивіться трейлер фільму
Крик, 2022 рік
Другорядна роль: Тара Карпентер
Культовий горор, в якому йдеться про серію жорстоких вбивств. У 2023 році буде його 6 частина, в якій також зіграє Дженна Ортега.
"Крик": дивіться трейлер фільму
"Ікс", 2022 рік
Головна роль: Лоррейн
На ферму в Техані приїждає група людей для зйомок фільму для дорослих. Подружжя господарів ферми виявляє неабиякий інтерес до юнаків і юнок, але з настанням темряви їх чекають несподівані речі.
"Ікс": дивіться трейлер фільму
Серіал "Венздей", 2022 рік
Головна роль: Венздей Аддамс
За сюжетом серіалу, у дівчини-аутсайдера Венздей є важливі завдання – розібратися із жахливою серією вбивств і розгадати надприродну таємницю, в яку були вплутані її батьки 25 років тому. Втім, ситуацію буде ускладнювати навчання в академії, на тлі дружби та кохання.
Чекаємо на другий сезон!
"Венздей": дивіться трейлер онлайн