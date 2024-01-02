Чужих детей не существует: актеры, решившиеся усыновить малышей

Многие актеры решаются на то, чтобы усыновить ребенка. Некоторые из них способны родить, но решили подарить счастливую жизнь тем, кто остался в сложных жизненных обстоятельствах, а некоторые – не могут иметь своих биологических детей, поэтому усыновляют тех, кому так не хватает родительской любви.

На фоне новостей о том, что Наталья Могилевская теперь стала мамой двух девочек, 24 Канал решил подготовить материал об актерах, решившихся на усыновление детей.

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Актеры, усыновившие детей

Шэрон Стоун

В браке с журналистом Филом Бронштейном, Шэрон пережила не одно прерывание беременности. После последней потери ребенка актриса решила принять усыновление на себя. Первым, кого они приняли в семью, стал мальчик Роан.

Несмотря на развод супругов четыре года спустя, сын Роан остался с Шэрон. Актриса продолжила свою родительскую роль, усыновив еще двух мальчишек, Куина и Лерда, спустя какое-то время.

Анджелина Джоли

Актеры, также решившие принять детей в свою семью, это Анджелина Джоли и Брэд Питт. Вместе они воспитывали шестерых детей, из которых трое – усыновлены: девочка Захара и мальчики Меддокс и Пакс.

Анжелина Джоли приняла Мэддокса еще в 2002 году, когда была в браке с Билли Торнтоном. Захара стала их следующим усыновленным ребенком в 2005 году. Лишь через год у Питта и Джоли родился их первый родной ребенок, Шайло.

В 2007 году пара вместе усыновила мальчика Пакса, родившегося во Вьетнаме. А в 2008 году Анджелина родила еще двоих детей-близнецов, девочку Вивьен Маршелин и мальчика Нокса Леона.

Сейчас пара не вместе, все дети проживают вместе с Анджелиной.

Шарлиз Терон

В начале 2012 года Шарлиз Терон усыновила малышку, по имени Джексон. Предварительно у нее был длительный роман со Стюартом Таунсендом, однако пара не имела собственных детей. Поэтому актриса приняла решение завершить эти отношения и усыновить ребенка из приюта.

Сандра Буллок

В 2010 году Сандра Буллок усыновила мальчика. Вскоре после этого она узнала много новой информации о своем любимом и без колебаний подала на развод. Усыновленный сын Луис стал для Сандры своеобразным спасением.

Впоследствии, в 2015 году Сандра усыновила еще девочку.

Кэтрин Хейгл с мужем

В сентябре 2009 года Кэтрин Хейгл и Джош Келли приняли в свою семью девочку из Южной Кореи, которую назвали Нэнси. А уже в 2015 году семья пополнилась еще одной девочкой – Аделаидой.