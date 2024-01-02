На тлі новин про те, що Наталія Могилевська тепер стала мамою двох дівчаток, 24 Канал вирішив підготувати матеріал про акторів, які наважились на всиновлення дітей.

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Актори, які всиновили дітей

Шерон Стоун

У шлюбі з журналістом Філом Бронштейном, Шерон пережила не одне переривання вагітності. Після останньої втрати дитини актриса вирішила взяти усиновлення на себе. Першим, кого вони прийняли до родини, став хлопчик Роан.

Попри розлучення подружжя через чотири роки, син Роан залишився з Шерон. Актриса продовжила свою батьківську роль, усиновивши ще двох хлопчаків, Куїна і Лерда, через якийсь час.

Анджеліна Джолі

Актори, які також вирішили прийняти дітей у свою родину, це Анджеліна Джолі та Бред Пітт. Разом вони виховували шестеро дітей, із яких троє – усиновлені: дівчинка Захара та хлопчики Меддокс і Пакс.

Анжеліна Джолі прийняла Меддокса ще у 2002 році, коли була у шлюбі з Біллі Торнтоном. Захара стала їхньою наступною усиновленою дитиною у 2005 році. Лише через рік у Пітта та Джолі народилася їхня перша рідна дитина, Шайло.

У 2007 році пара разом усиновила хлопчика Пакса, який народився у В'єтнамі. А у 2008 році Анджеліна народила ще двох дітей-двійнят, дівчинку Вів'єн Маршелін і хлопчика Нокса Леона.

Зараз пара не разом. усі діти проживають разом з Анджеліною.

Шарліз Терон

На початку 2012 року Шарліз Терон усиновила малятко, на ім'я Джексон. Попередньо у неї був тривалий роман зі Стюартом Таунсендом, проте пара не мала власних дітей. Тому актриса прийняла рішення завершити ці відносини та усиновити дитя з притулку.

Сандра Буллок

У 2010 році Сандра Буллок усиновила хлопчика. Невдовзі після цього вона дізналась багато нової інформації про свого коханого і, без вагань, подала на розлучення. Усиновлений син Луїс став для Сандри своєрідним порятунком.

Згодом, у 2015 Сандра всиновила ще дівчинку.

Кетрін Хейгл із чоловіком

У вересні 2009 року Кетрін Хейгл і Джош Келлі прийняли до своєї родини дівчинку із Південної Кореї, яку назвали Ненсі. А вже у 2015 році сім'я поповнилася ще однією дівчинкою – Аделаїдою.