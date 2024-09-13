Невероятная игра актеров, их выразительные персонажи и интересный сюжет сделали сериал культовым. В материале Кино 24 вы можете увидеть, как выглядят актеры сериала в своих ролях и в реальной жизни, сравнивая их образы на экране с повседневным стилем.

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Дженна Ортега – Венздей Аддамс



Дженна Ортега в сериале "Венздей" / Коллаж Кино 24

Гвендолин Кристи – Ларисса Уимс



Гвендолин Кристи в сериале "Венздей" / Коллаж Кино 24

Рики Линдгоум – Валери Кинботт Валери Кинботт



Рики Линдгоум в сериале "Венздей" / Коллаж Кино 24

Кристина Риччи – Мэрилин Торнгилл



Кристина Риччи в сериале "Венздей" / Коллаж Кино 24

Эмма Майерс – Энид Синклер



Эмма Майерс в сериале "Венздей" / Коллаж Кино 24

Вдохновляйтесь фотосравнениями актеров, которые воплотили на экране любимых персонажей сериала, и откройте для себя, как они выглядят в реальной жизни. Посмотрите знакомые эпизоды жуткого сериала с новым взглядом, восхищаясь не только актерским мастерством, но и уникальными образами, создающих неповторимую атмосферу этой истории.