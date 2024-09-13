Неймовірна гра акторів, їхні виразні персонажі та цікавий сюжет зробили серіал культовим. У матеріалі Кіно 24 ви можете побачити, як виглядають актори серіалу у своїх ролях та у реальному житті, порівнюючи їхні образи на екрані з повсякденним стилем.

Радимо Стало відомо, коли серіал "Впізнай мене" повернуть на YouTube: дата прем'єри

Дженна Ортега – Венздей Аддамс



Дженна Ортега у серіалі "Венздей" / Колаж Кіно 24

Гвендолін Крісті – Ларісса Вімс



Гвендолін Крісті у серіалі "Венздей" / Колаж Кіно 24

Рікі Ліндгоум – Валері Кінботт



Рікі Ліндгоум у серіалі "Венздей" / Колаж Кіно 24

Крістіна Річчі – Мерилін Торнгілл



Крістіна Річчі у серіалі "Венздей" / Колаж Кіно 24

Емма Маєрс – Енід Сінклер



Емма Маєрс у серіалі "Венздей" / Колаж Кіно 24

Надихайтеся фотопорівняннями акторів, які втілили на екрані улюблених персонажів серіалу, та відкрийте для себе, як вони виглядають у реальному житті. Перегляньте знайомі епізоди моторошного серіалу з новим поглядом, захоплюючись не лише акторською майстерністю, а й унікальними образами, що створюють неповторну атмосферу цієї історії.