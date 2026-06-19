Эти утраты стали настоящим потрясением: 9 знаменитых актёров, которые ушли из жизни слишком рано

В мире кино было немало талантливых актёров, которые только начинали свой творческий путь или находились на пике популярности. Однако их жизни трагически оборвались слишком рано.

В материале 24 Канала мы собрали подборку актёров, которые ушли из жизни преждевременно. Их смерть до сих пор остаётся болезненной темой для поклонников, коллег и всей киноиндустрии.

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Какие известные актеры умерли в молодом возрасте?

Эти потери стали настоящим потрясением для мира кинематографа. Ведь многие из этих актеров могли бы подарить зрителям еще десятки ярких ролей в фильмах и сериалах. Их смерть потрясла Голливуд и миллионы поклонников по всему миру, ведь большинство из них ушли из жизни в расцвете карьеры.

В этой подборке мы также вспомнили Мэттью Перри, который ещё мог бы радовать зрителей своим неповторимым юмором и новыми ролями. Однако актёр трагически скончался в октябре 2023 года.

Вот актеры, чья смерть стала для поклонников настоящим потрясением:

Брэндон Ли, 28 лет. Актёр погиб в результате смертельного ранения во время съёмок фильма "Ворон". На съёмочной площадке произошёл несчастный случай с оружием.



Брэндон Ли в фильме "Ворон" / Кадр из фильма

Мэттью Перри, 54 года. Актер умер от передозировки 28 октября 2023 года. Его нашли мертвым в джакузи в собственном доме.



Мэттью Перри в сериале "Друзья" / Кадр из сериала

Дэйви Чейз, 35 лет. Актриса скончалась в результате тяжелого заболевания. Трагедия произошла 16 июня 2026 года в Лос-Анджелесе.



Дэйви Чейз в фильме "Звонок" / Кадр из фильма

Джин Гарлоу, 26 лет. Актриса внезапно скончалась из-за отека мозга.



Джин Гарлоу в фильме "Оклеветанная" / Кадр из фильма

Хит Леджер, 28 лет. Актёр скончался от передозировки снотворных и сильнодействующих препаратов, которые обнаружили в его организме во время вскрытия.



Хит Леджер в фильме "Тёмный рыцарь" / Кадр из фильма

Крис Фарли, 33 года. Актёр умер от передозировки наркотиков.



Крис Фарли в фильме "Томми Телепень" / Кадр из фильма

Ривер Феникс, 23 года. Смерть наступила в результате передозировки наркотиками на тротуаре возле ночного клуба "Viper Room".



Ривер Феникс в фильме "Глупое пари" / Кадр из фильма

Джеймс Дин, 24 года. Актёр трагически погиб в автокатастрофе.



Джеймс Дин в фильме "Гигант" / Кадр из фильма

Бриттан Мерфи, 32 года. Актриса скончалась от остановки сердца, вызванной лекарствами, которые она принимала во время лечения пневмонии и анемии.



Бриттан Мерфи в фильме "Город грехов" / Кадр из фильма

Теперь поклонникам остаётся только пересматривать фильмы и сериалы с их участием, которые в своё время принесли им славу и любовь миллионов зрителей.