В интервью 24 каналу Анастасия вспомнила, что ранее в Украине съемка в проектах совместного с россией производства была нормой. А у россиян, участвовавших в этих картинах, мол, были лучшие условия труда и более высокие гонорары, чем у украинцев.

Читайте полное интервью О фильме "Как там Катя", съемки с Зеленским и россиян: искренний разговор с Анастасией Карпенко

Анастасия Карпенко о доминирование российских актеров в Украине

Анастасия Карпенко – украинская актриса, известная по ролям кардиохирурга Оксаны Ковальчук в телесериале "Врач Ковальчук" и Даны Романовой в шоу "За три дня до любви". В 2015 и 2017 годах сыграла в проектах "Слуга народа" и "Леся+Рома" в 2005 году. В творчестве Анастасии также ряд русскоязычных сериалов, даже совместного производства Украины с россией, где снимались российские актеры.

Как сообщила актриса, к сожалению, съемка в проектах совместного с россией производства раньше была нормой: "Я могу пересчитать по пальцам собственной руки сугубо украинские проекты. Бесспорно, существовало доминирование российских актеров, но странно, что сейчас об этом говорят, как о каком-то скрытом факте".

В украинской киноиндустрии от самой высокой сабли и по ступеньке вниз российские актеры воспринимались "более" талантливыми, искусными, умными, а их капризы считались милыми. Это сказывалось на условиях работы и зарплатах, и самое неприятное – отношении самих россиян и руководства к украинским артистам.

– дополнила она.

Заметьте, о доминировании российских актеров в Украине недавно говорили коллеги Анастасии Тарас Цымбалюк и Ольга Сумская.

Актриса также дополнила, что после полномасштабного вторжения ей написала только одна "успешная российская актриса". По словам Карпенко, она "предложила любую помощь, в которой я нуждаюсь". "Я благодарна за это, хоть предложением и не воспользовалась", – призналась актриса.



Анастасия Карпенко / Фото из фейсбука актрисы

Напомним, недавно Анастасия Карпенко одержала победу в номинации "Лучшая женская роль" (фильм "Как там Катя?") на одном из лучших кинофестивалей мира в Локарно. По словам актрисы, благодаря наградам, твое самовосприятие загорается миллиардами огоньков счастья – все не зря.

О фильме "Как там Катя?"

Героиню Анастасии зовут Аня. Она врач скорой помощи. А еще она мать-одиночка, которая изо всех сил пытается "выплыть" в этой жизни. Аня – современная молодая женщина, которая существует в реалиях страны до начала полномасштабной войны и поднимает вопросы выживания и потери.

В каждом дыхании ленты зритель увидит себя и свою жизнь. Это фильм о моральных выборах, которые мы делаем каждый день. Они часто имеют свою цену и не даются легко,

– сказала Анастасия в интервью 24 каналу.

"Как там Катя?" – лучший, стильный украинский полный метр, и его таким сделали Кристина и вся команда профессионалов, которых режиссер собрала вокруг себя", – дополнила она.



Анастасия Карпенко / Фото из фейсбука фильма "Как там Катя? "