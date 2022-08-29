В інтерв’ю 24 каналу Анастасія згадала, що раніше в Україні знімання в проєктах спільного з росією виробництва було нормою. А у росіян, які брали участь у цих картинах, мовляв, були кращі умови праці та вищі гонорари, аніж в українців.

Читайте повне інтерв’ю Про фільм "Як там Катя", зйомки з Зеленським та росіян: щира розмова з Анастасією Карпенко

Анастасія Карпенко про домінування російських акторів в Україні

Анастасія Карпенко – українська актриса, відома за ролями кардіохірурга Оксани Ковальчук у телесеріалі "Лікар Ковальчук" та Дани Романової у шоу "За три дні до кохання". У 2015 та 2017 роках зіграла у проєктах "Слуга народу" та "Леся+Рома" у 2005 році. У творчому доробку Анастасії також низка російськомовних серіалів, навіть спільного виробництва України з Росією, де знімалися російські актори.

Як повідомила акторка, на жаль, знімання в проєктах спільного з росією виробництва раніше було нормою: "Я можу перерахувати на пальцях власної руки суто українські проєкти. Безперечно, існувало домінування російських акторів, але дивно, що зараз про це говорять, як про якийсь прихований факт".

В українській кіноіндустрії від найвищої шаблі й по сходинці вниз російські актори сприймалися "більш" талановитими, вправними, розумними, а їхні примхи вважалися милими. Це позначалося на умовах роботи й зарплатах, і найприкріше – ставленні самих росіян і керівництва до українських артистів,

– доповнила вона.

Зауважте, про домінування російських акторів в Україні нещодавно говорили колеги Анастасії Тарас Цимбалюк та Ольга Сумська.

Акторка також доповнила, що після повномасштабного вторгнення їй написала лише одна "успішна російська акторка". За словами Карпенко, вона "запропонувала будь-яку допомогу, якої я потребую". "Я вдячна за це, хоч пропозицією й не скористалася", – зізналася актриса.



Анастасія Карпенко / Фото з фейсбуку акторки

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Карпенко здобула перемогу у номінації "Найкраща жіноча роль" (фільм "Як там Катя?") на одному з найкращих кінофестивалів світу, що у Локарно. За словами актриси, завдяки нагородам, твоє самосприйняття спалахує мільярдами вогників щастя – все недарма.

Про фільм "Як там Катя?"

Героїню Анастасії звати Аня. Вона лікарка швидкої допомоги. А ще вона мати-одиначка, яка з усіх сил намагається "випливти" в цьому житті. Аня – сучасна молода жінка, яка існує в реаліях країни до початку повномасштабної війни та підіймає питання виживання й втрати.

У кожному подиху стрічки глядач побачить себе і своє життя. Це фільм про моральні вибори, які ми робимо кожен день. Вони часто мають свою ціну і не даються легко,

– сказала Анастасія в інтерв'ю 24 каналу.

"Як там Катя?" – найкращий, найстильніший український повний метр, і його таким зробили Крістіна та вся команда професіоналів, яких режисерка зібрала навколо себе", – доповнила вона.



Анастасія Карпенко / Фото з фейсбуку фільму "Як там Катя?"