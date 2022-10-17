Актриса не ранилась и даже пошутила по этому случаю. Кроме всего, поделилась видео момента с 16-миллионной аудиторией в инстаграме.

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Дрю Бэрримор упала со стула на сцене

Когда JAX просто сбивает вас с ног,

– подписала свой инцидент актриса.

Ее подруга-музыкантка под ником JAX прокомментировала, что ее сердце фактически перестало биться в этот момент.

Что известно о Дрю Бэрримор