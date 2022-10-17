Акторка не поранилася та навіть пожартувала з цього випадку. Крім всього, поділилася відео моменту з 16-мільйонною авдиторією в інстаграмі.

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Дрю Беррімор впала зі стільця на сцені

Коли JAX просто збиває вас з ніг,

– підписала свій інцидент акторка.

Її подруга-музикантка під ніком JAX прокоментувала, що її серце фактично перестало битися в цей момент.

Що відомо про Дрю Беррімор