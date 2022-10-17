Акторка не поранилася та навіть пожартувала з цього випадку. Крім всього, поділилася відео моменту з 16-мільйонною авдиторією в інстаграмі.
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Дрю Беррімор впала зі стільця на сцені
Коли JAX просто збиває вас з ніг,
– підписала свій інцидент акторка.
Її подруга-музикантка під ніком JAX прокоментувала, що її серце фактично перестало битися в цей момент.
Що відомо про Дрю Беррімор
- Дрю Беррімор – американська актриса та режисерка. Є власницею продюсерської компанії Flower Films. Вона є похресницею відомого режисера Стівена Спілберга.
- У 5 років зірка дебютувала у фільмі "Інші іпостасі", але дуже популярною стала після ролі у фільмі Стівена Спілберга "Іншопланетянин" у семирічному віці.
- Зіграла у таких фільмах: "Ангели Чарлі", "З очей — геть, з чарта — геть!", "Крихітка з Беверлі-Гіллз", "Дюплекс", "Історія вічного кохання, або Попелюшка" та інших.
- У 2021 році заявила про створення власного журналу під назвою Drew. У ньому читачі можуть знайти колонку зірки "Дорога Дрю", де вона дає особисті рекомендації щодо закупів, рецептів та огляду продуктів.
- Акторка також володіє власним винним брендом Barrymor.