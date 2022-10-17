Дрю Бэрримор, крестница Спилберга, упала со стула прямо на сцене – актриса показала видео
17 октября 2022 , 12:12Читати новину українською
Источник:Инстаграм Дрю Бэрримор
С известной американской актрисой и продюсером Дрю Бэрримор произошел инцидент. Прямо на сцене во время подготовки к игре на пианино она упала со стула.
Актриса не ранилась и даже пошутила по этому случаю. Кроме всего, поделилась видео момента с 16-миллионной аудиторией в инстаграме.
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Дрю Бэрримор упала со стула на сцене
Когда JAX просто сбивает вас с ног,
– подписала свой инцидент актриса.
Ее подруга-музыкантка под ником JAX прокомментировала, что ее сердце фактически перестало биться в этот момент.
Что известно о Дрю Бэрримор
- Дрю Бэрримор – американская актриса и режиссер. Является владелицей продюсерской компании Flower Films. Она является крестницей известного режиссера Стивена Спилберга.
- В 5 лет звезда дебютировала в фильме "Другие ипостаси", но очень популярной стала после роли в фильме Стивена Спилберга "Инопланетянин" в семилетнем возрасте.
- Сыграла в таких фильмах: "Ангелы Чарли", "Из глаз — вон, из чарта — вон!", "Крошка из Беверли-Гиллз", "Дюплекс", "История вечной любви, или Золушка" и других.
- В 2021 году заявила о создании собственного журнала под названием Drew. В нем читатели могут найти колонку звезды "Дорога Дрю", где она дает личные рекомендации по закупкам, рецептам и обзору продуктов.
- Актриса также владеет собственным винным брендом Barrymor.