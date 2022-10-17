Дрю Бэрримор, крестница Спилберга, упала со стула прямо на сцене – актриса показала видео

17 октября 2022 , 12:12
Читати новину українською

Источник:

Инстаграм Дрю Бэрримор

С известной американской актрисой и продюсером Дрю Бэрримор произошел инцидент. Прямо на сцене во время подготовки к игре на пианино она упала со стула.

Актриса не ранилась и даже пошутила по этому случаю. Кроме всего, поделилась видео момента с 16-миллионной аудиторией в инстаграме.

Читайте также Воспоминания блокировали несколько лет, – Пэрис Гилтон шокировала признанием о сексуальном насилии

Дрю Бэрримор упала со стула на сцене

Когда JAX просто сбивает вас с ног,
– подписала свой инцидент актриса.

Ее подруга-музыкантка под ником JAX прокомментировала, что ее сердце фактически перестало биться в этот момент.

 

Что известно о Дрю Бэрримор

  • Дрю Бэрримор – американская актриса и режиссер. Является владелицей продюсерской компании Flower Films. Она является крестницей известного режиссера Стивена Спилберга.
  • В 5 лет звезда дебютировала в фильме "Другие ипостаси", но очень популярной стала после роли в фильме Стивена Спилберга "Инопланетянин" в семилетнем возрасте.
  • Сыграла в таких фильмах: "Ангелы Чарли", "Из глаз — вон, из чарта — вон!", "Крошка из Беверли-Гиллз", "Дюплекс", "История вечной любви, или Золушка" и других.
  • В 2021 году заявила о создании собственного журнала под названием Drew. В нем читатели могут найти колонку звезды "Дорога Дрю", где она дает личные рекомендации по закупкам, рецептам и обзору продуктов.
  • Актриса также владеет собственным винным брендом Barrymor.

Автор: Наталія Гулій