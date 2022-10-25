"Этот человек спонсирует войну": актриса Зайцева раскритиковала Галину Безрук, живущую в России

Украинская актриса Елизавета Зайцева осудила свою коллегу Галину Безрук за пророссийскую позицию. Она напомнила, что сериал, в котором снялась предательница, до сих пор транслируется по телевидению. Ей очень возмущает такая ситуация.

Елизавета Зайцева поделилась, что артистов, поддерживающих войну России против Украины, необходимо немедленно убрать с экранов. По ее словам, от Галины Безрук также следует забрать украинское гражданство.

К теме Я выбираю семью, а не Родину, – актриса "Слуги народа" оправдала свое молчание о войне

Елизавета Зайцева о Галине Безруке, которая молчит о войне, потому что боится сесть за решетку

В интервью Алине Доротюк актриса сказала, что это очень понятные вещи. Она отметила, что может быть жаль денег, но сегодня у нас нет права транслировать проекты со звездами, которые против Украины.

Этот человек поддерживает войну. Этот человек находится на территории России, платит налоги, спонсирует эту войну. Что здесь еще нужно? Меня это возмущает... Я не понимаю, а зачем ребята наши гибнут? Почему дети гибнут? Чтобы потом Галю Безрук показывали на "Новом канале"?

– резко высказалась Зайцева.

Кроме того, звезда комедийного телесериала "Люся Интерн" вспомнила, что видела в инстаграме, как Безрук играет в театре России и посещает московские кинофестивали вместе со звездами, публично поддерживающими Путина и войну в Украине. Елизавета Зайвева подчеркнула, что таким людям следует навсегда закрыть въезд в Украину.

"Не пускать на территорию Украины больше никогда, забрать гражданство. У всех, кто у нас там есть: Регина Тодоренко, Ани Лорак всяческие. Все, пусть там остаются. Это их выбор", – поделилась она.

Елизавета Зайцева / Фото из инстаграма звезды

Напомним, Екатерина Кузнецова, работавшая 13 лет в Москве, и "не понимавшая сложности всей ситуации" в 2014 году, также прокомментировала пророссийскую позицию Галины Безрук. Она думает, что если Галина не будет молчать о войне, ее семья распадется, ведь ее муж точно поддерживает действия Путина.

Кто известно о Галине Безруке

34-летняя украинская актриса снялась во многих украинских сериалах, среди которых: "Женский врач", "Последний москаль", "Слуга народа", "Домик к счастью", "Великие Вуйки" и другие. В 2015 году вышла замуж за россиянина Артема Алексеева. Вместе с дочерью Василиной супруги проживают в России.

Актриса долго молчала о войне, но недавно объяснила свою позицию и заявила, что выбирает "семью, а не Родину". Впрочем, муж Галины говорит, что она не умалчивает о войне.

В частном разговоре с Наталией Денисенко, звездой "Крепостной", Безрук заявила, что боится говорить о войне, потому что ее могут посадить за решетку на 15 лет.

Галина Безрук играет в российском театре / Фото с инстаграммы актрисы