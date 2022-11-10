Лонгории вручили дворянский титул княгини в Испании, на родине ее предков. Теперь ее можно называть Дама Лонгория.

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Ева Лонгория получила титул княгини

47-летней актрисе была вручена медаль Королевского корпуса дворянства Астурии на торжественной церемонии в муниципалитете и городе в Испании Овьедо. На официальное мероприятие пришел муж Лонгории – бизнесмен Хосе Антонио Бастон, ее подруга Мария Браво и родственница испанского короля Филиппа VI Оливия де Бурбон. Отец актрисы, к сожалению, не смог присутствовать на церемонии.

Для выхода звезда выбрала роскошное платье со шлейфом в бежевых оттенках от дизайнера Toni Maticevski.

Я теперь Дама Лонгория! Получила эту удивительную награду в Астурии, Испания, за мое испанское наследие в этом регионе. Мой отец не мог быть здесь, но он был бы очень гордым Ллонгорией! (Так это здесь раньше писалось),

– поделилась актриса.

Ева Лонгория теперь Дама Лонгория: смотрите видео, как это было