Снимки и видео с места происшествия появились в инстаграме Горбачевой. Поддерживает ли Савлепов отношения с женой – пока неизвестно. Пара об этом не заявляла публично. Однако очевидно, что они могли разойтись после 24 февраля.

Смотрите также Я делала свою работу, чтобы прокормить себя, – Литвиненко извинилась за сотрудничество с Россией в 2017

Родившаяся в Украине актриса Ирина Горбачева посетила Московский кинофестиваль

Ирина Горбачева продолжает поддерживать "русскую культуру", позирует перед объективами российских СМИ и хвастается российскими фильмами; Антон Савлепов перешел на украинский язык и стал переписывать свои песни на государственном. Интересно, что недавно в инстаграме родившейся в Мариуполе актрисы появилось сообщение о "измене". Что или кого звезда имела в виду, можно только догадываться. Однако он мог свидетельствовать о расставании с музыкантом.

В комментариях люди задавали вопросы и высказывали свои суждения, в частности: "Предательство" – это не помнить, что ты из Мариуполя". А действительно. Ирина Горбачева родилась в Украине. В 9 лет переехала с семьей в Подмосковье Там училась и решила строить карьеру. Во время началась война - звезда промолчала.Во время полномасштабного вторжения ни слова не проронила за свой родной город, в котором россияне совершают жестокие зверства против украинцев. Даже несмотря на мужчину-украинца и кучу проведенного времени в украинской столице до 24 февраля.

Вчера, 20 апреля, было открытие Московского кинофестиваля, где актриса свободно позировала перед русскими камерами. "Как-то странно. Ее муж переводит старые хиты на украинский, в то же время Ирина на Московском кинофестивале", "О войне ни слова, к сожалению, я тоже заметила", – пишут в сети.

Ирина Горбачева на Московском кинофестивале / Фото из инстаграма актрисы

Ранее, Антон Савлепов делился, как сделал Ирине предложение во время телефонного разговора Лишь после этого он понял, что, возможно, актриса хотела бы, чтобы это было романтично: "Я сделал очень глупо. Позвонил и сказал: "Когда вернешься в Киев, можем жениться".

Ирина и Антон собрали самых родных и вместе с ними отправились в Каппадокию, где и состоялась свадьба. Савлепов и Горбачева официально стали супругами в июле 2021 года.