Знімки та відео з місця події з’явилися в інстаграмі Горбачової. Чи підтримує Савлєпов стосунки з дружиною – наразі невідомо. Пара про це не заявляла публічно. Проте, очевидно, що вони могли розійтися після 24 лютого.

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Акторка Ірина Горбачова, яка народилась в Україні, відвідала Московський кінофестиваль

Ірина Горбачова продовжує підтримувати "російську культуру", позує перед об’єктивами російських ЗМІ та вихваляється російськими фільмами; Антон Савлєпов перейшов на українську мову і став переписувати свої пісні державною. Цікаво, що нещодавно в інстаграмі актриси, яка народилася в Маріуполі, з’явився допис про "зраду". Що чи кого зірка мала на увазі, можна лише здогадуватися. Проте, він міг свідчити про розставання з музикантом.

В коментарях люди ставили питання та висловлювали свої судження, зокрема: "Предательство" – це не пам’ятати, що ти з Маріуполя". А й справді. Ірина Горбачова народилася в Україні. У 9 років переїхала з сім’єю у Підмосков’я. Там навчалася і вирішила будувати кар’єру. Коли почалася війна – зірка промовчала. Під час повномасштабного вторгнення жодного слова не промовила за своє рідне місто, в якому росіяни вчиняють жорстокі звірства проти українців. Навіть не зважаючи на чоловіка-українця та купи проведеного часу в українській столиці до 24 лютого.

Вчора, 20 квітня, було відкриття Московського кінофестивалю, де актриса вільно позувала перед російськими камерами. "Якось дивно. Її чоловік перекладає старі хіти на українську, водночас Ірина на Московському кінофестивалі", "Про війну ні слова, на жаль, я теж помітила", – пишуть в мережі.

Ірина Горбачова на Московському кінофестивалі / Фото з інстаграму актриси

Раніше, Антон Савлєпов ділився, як зробив Ірині пропозицію під час телефонної розмови. Лише після цього він зрозумів, що, можливо, актриса хотіла б, щоб це було романтично: "Я зробив дуже по-дурному. Подзвонив і сказав: "Коли повернешся в Київ, можемо одружитися".

Ірина та Антон зібрали найрідніших і разом з ними відправилися в Каппадокію, де й відбулося весілля. Савлєпов та Горбачова офіційно стали подружжям в липні 2021 року.