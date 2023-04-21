В интервью для ютуб-канала журналистки Алины Доротюк, 37-летняя актриса Виктория Литвиненко рассказала, что ее муж Сергей Стрельников завершил съемки в России и покинул страну-агрессора после 2014 года.

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Виктория Литвиненко принесла извинения за сотрудничество с Россией в 2017

Однако из-за финансовых трудностей и отсутствия работы в Украине они согласились на участие в российском проекте в 2017 году.

"В 2017 году, когда не было работы, компания Star Media сделала предложение и он поставил условие, чтобы не снимали в России. Должны были снимать в Грузии. Очень хотелось работать, но главное, чтобы не в России. Но они сменили Грузию на Осетию. Сейчас можно долго говорить об этом, и это будет звучать как оправдание. Оправданий нет. Мы там были. Мы когда только приехали, то подумали, что это ошибка. Это было просто ужасно. Это жо*а. Мы повели себя на классный проект, классный сценарий, это должны были показывать в Украине", – поделилась Виктория.

За это актриса публично извинилась перед украинцами. "Если кому-то нужны извинения, простите нас, пожалуйста. Но я делала свою работу. Чтобы прокормить себя и свою семью мне нужно было работать", – отметила Литвиненко.

Виктория Литвиненко с мужем / Фото из инстаграма актрисы