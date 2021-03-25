Звезда фильма "Бегущий по лезвию" Шон Янг раскритиковала свое цифровое камео. Его можно было увидеть в фильме "Бегущий по лезвию 2049".

Янг заявила, что ее цифровое камео в "Бегущий по лезвию 2049" было "полным говн*м". Она также убеждена, что ее вставили только для того, чтобы удовлетворить аудиторию.

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Первая часть фильма "Бегущий по лезвию" вышла в 1982 году. Шон Янг сыграла в нем репликанта (андроида) с имплантированной памятью и эмоциями, как у человека.

Вторая часть ленты вышла аж в 2017 году. Образ репликанта Рейчел (то есть лицо Шон Янг) воспроизводили с помощью цифровых технологий. И во второй части сиквела у нее была эпизодическая роль.

Разве это не было полным говн*м? И я ничего не могла с этим поделать. Понятно, что они знали, что публика будет огорчена моим отсутствием... Итак, они заплатили мне немного денег, заставили подписать соглашение о неразглашении и дали мне 30 секунд,

– заявила она.

Но при этом она добавила, что прощает создателям фильма. Потому что режиссеры дальше ее сыну Куинну роль в сиквеле.

Очевидно, Янг не рада, что ее лишили роли. И это неудивительно, ведь роль в "Бегущий по лезвию" – самая успешная в ее карьере.

"Бегущий по лезвию": сюжет

В фильме 80-х рассказывали о будущем, которое для нас уже стало прошлым. 2019 год – человечество разделено на классы людей и репликантов (продуктов генной инженерии, искусственных людей, андроидов).

Внешне они не отличаются от людей, но их сделали рабами и заставляют выполнять черную роботу. Новые модели репликантов превосходят своих создателей физической силой и интеллектом. И часть из них не желает мириться с таким положением, и убегает в поисках свободной жизни.

Такие репликанты считаются "сломанными" и подлежат физическому уничтожению. Для этого существует специальное подразделение правоохранительных органов – "бегущие по лезвию". Репликанты не хотят поддаваться уничтожению и иногда поднимают восстание.