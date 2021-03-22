Звезда "Человек-паук: Далеко от дома" Том Холланд заявил, что хочет сделать небольшой перерыв в актерской игре. И сразу после окончания съемок будущего сиквела о супергерое.

Холланд стал звездой, когда получил роль Питера Паркера в кинематографической вселенной Marvel. Он дебютировал в 2016 году в фильме "Первый мститель: Противостояние" и повторил свою роль еще 5 раз.

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Недавно актер признался, что планирует сделать перерыв. Его контракт с Marvel определял его жизнь, и теперь Холланд с нетерпением ждет свободы делать все то, что он хочет.

Я собираюсь сделать перерыв. Я пойду домой и просто буду наслаждаться временем. Впервые с тех пор, как я подписался на Человека-паука, у меня нет ни с кем контракта. Думаю, я могу покататься на лыжах. Потому что это то, что мне действительно не разрешалось делать,

– заявил Холланд.

Он должен был оставаться в форме и постоянно быть готовым к работе. Конечно, если бы Том Холланд катался на лыжах и сломал ногу, это было бы серьезной проблемой для Marvel Studios.

Так что я думаю, что могу попробовать покататься где-то на лыжах. Понятия не имею. Я просто пойду домой и посмотрю, куда меня унесет ветер,

– добавил актер.

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Холланд появился в фильме о капитане Америке, двух частях "Мстителей" и сыграл главную роль в трилогии о своем персонаже.

Кроме того, что Тома Холланда ограничивали рамки соглашения с Marvel, юный актер пытался уравновесить свою карьеру.

Он сыграл в небольших драмах ("Дьявол все время", "Вишня"), участвовал в озвучке ("Дулиттл", "Вперед") и принял участие еще в нескольких проектах.

В прошлом году Холланд сразу же перескочил со съемок фильма "Неизведанное" к съемкам новой части о Человеке-пауке.