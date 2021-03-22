Після жорсткої угоди з Marvel зірка "Людини-павука" Том Голланд візьме паузу в кар'єрі
Зірка "Людина-павук: Далеко від дому" Том Голланд заявив, що хоче зробити невелику перерву в акторській грі. І одразу після закінчення зйомок майбутнього сиквелу про супергероя.
Джерело:USA Today
Голланд став зіркою, коли отримав роль Пітера Паркера у кінематографічному всесвіті Marvel. Він дебютував у 2016 році у фільмі "Перший месник: Протистояння" та повторив свою роль ще 5 разів.
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Нещодавно актор зізнався, що планує зробити перерву. Його угода з Marvel визначала його життя, тож тепер Голланд з нетерпінням чекає свободи робити все те, що він хоче.
Я збираюся зробити перерву. Я піду додому і просто насолоджуюся часом. Вперше з того часу, як я підписався на Людину-павука, у мене немає ні з ким контракту. Думаю, я можу покататися на лижах. Тому що це те, що мені справді не дозволялося робити,
– заявив Голланд.
Він повинен був залишатися в формі та постійно бути готовим до роботи. Звичайно, якби Том Голланд катався на лижах і зламав ногу, це було б серйозною проблемою для Marvel Studios.
Так що я думаю, що можу спробувати покататися десь на лижах. Гадки не маю. Я просто піду додому і подивлюся, куди мене віднесе вітер,
– додав актор.
Не лише Marvel: актор невпинно працював й над іншими проєктами
- Голланд з'явився у фільмі про Капітана Америку, двох частинах "Месників" та зіграв головну роль у трилогії про свого персонажа.
- Окрім того, що Тома Голланда обмежували рамки угоди з Marvel, юний актор намагався врівноважити свою кар'єру.
- Він зіграв у невеликих драмах ("Диявол весь час", "Вишня"), брав участь в озвучках ("Дуліттл", "Вперед") та взяв участь ще в декількох проєктах.
- Минулого року Голланд відразу ж перескочив зі зйомок стрічки "Незвідане: Удача Дрейка" до зйомок нової частини про Людину-павука.
Нагадаємо, що прем'єра третьої частини франшизи про супергероя у головній ролі з Томом Голландом "Людина павук: Немає шляху додому" запланована на 17 грудня 2021 року.
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