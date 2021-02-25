Зірки Marvel по-особливому вирішили оголосити назву нового супергеройського фільму. Спершу вони дали фейкові варіанти, а тепер Том Голланд таки розсекретив цю інформацію. Фільм називатиметься Spider-Man: No Way Home ("Людина-павук: Немає дороги додому").

Знов голлівудський актор обрав жартівливу форму для оголошення. Разом з колегами по зйомках Том Голланд записав курйозне відео. За сюжетом ролика, актор вийшов з кабінету режисера Джона Воттса. Йому начебто навмисно дали фейкові назви стрічки, щоб він не спойлерив справжню.

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Вкінці відео камера сфокусувалась на розмальованій дошці, по центру якої був напис – Spider-Man: No Way Home. Саме із такою назвою в прокат вийде нова стрічка про Людину-павука.

Оголошення назви фільму про Людину-павука

У вівторок, 23 лютого, зірки нового фільму "Людина-павук 3" також зібрались у мережі. Тоді Том Голланд начебто злив назву стрічки, опублікувавши кадри зі зйомок та постер Spider-Man: Phone Home. Після цього Зендея і Джейкоб Баталон, які є колегами британця у стрічці, запропонували мережі ще кілька варіантів назви. Це викликало тільки усмішку у всіх прихильників Marvel, які розуміли: офіційний анонс відбудеться скоро.

І автори фільму не змусили публіку довго чекати. Назва з'явилась у мережі 25 лютого.

Spider-Man: No Way Home: коротко про фільм

Автори проєкту тримають у строгій секретності деталі фільму. Однак, як розповів Том Голланд в інтерв'ю Variety, такого супергеройського сюжету ще ніколи не екранізовували.

"Ви сідаєте, читаєте сценарій і бачите, що вони намагаються зробити, і їм це вдається. Це справді вражає. Я ніколи не бачив автономного супергеройського фільму, подібного йому. І я просто, знаєте, знову ж таки, це той щасливий момент, коли я радий, що граю Людину-павука", – розповів Том Голланд.

Відомо, що Пітер Паркер буде навчатись у коледжі в Spider-Man: No Way Home. Та які перипетії чекають на головного героя, глядачі побачать 17 грудня 2021 року. Саме на цей день запланована прем'єра стрічки.