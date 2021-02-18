Marvel розкриває секрети: студія готує серіал про створення супергеройських стрічок
Всі прихильники кіновсесвіту Marvel завжди мріяли дізнатись, що ж залишається за лаштунками їхніх улюблених супергеройських фільмів. Тепер автори проєкту вирішили дати таку змогу: у мережі невдовзі презентують перші епізоди серіалу, який розкриє чимало фактів про персонажів Marvel.
Джерело:Marvel
Кіновиробники не змусять своїх прихильників довго чекати на дебютні епізоди проєкту. Відомо, що вже 12 березня на стрімінговій платформі Disney+ презентують відео про створення "Ванда/Віжн".
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Також представники Marvel розсекретили інформацію і про наступні епізоди документального серіалу. У проєкті розкриють таємниці створення стрічок, що відкрили 4 фазу кіновсесвіту. Мова йде про "Ванда/Віжн", "Сокіл та Зимовий солдат", "Локі", "Чорну вдову" та інші майбутні новинки Marvel.
Згідно з анонсом, в одному з епізодів з'являться актори Скарлетт Йоганссон та Джеремі Реннер. Вони розкажуть раніше невідомі факти про персонажів Чорну вдову та Соколине око.
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Що відомо про перший епізод серіалу Marvel
Наразі найбільше інформації студія надала про перший епізод серіалу. За їхніми словами, у цій серії можна буде дізнатись більше про "Ванда/Віжн". А розкриватимуть секрети виконавці головних ролей – Елізабет Олсен та Пол Беттані. Окрім цього, деталі нового серіалу Marvel, який вже став хітом у мережі, відкриватимуть і члени творчої групи проєкту.
Кіномани вже давно очікували на офіційні коментарі авторів "Ванда/Віжн", адже саме цей проєкт відкрив 4 фазу кіновсесвіту та був зовсім не схожий на інші супергеройські стрічки. Тож у документальному серіалі планують розповісти про концепцію та елементи ситкому у "Ванда/Віжн".
Ви побачите, як знімальна група докладала всіх зусиль, щоб наслідувати різні методи створення кіно, які використовувались в перші роки появи телебачення… Це всеосяжний погляд на перший і, мабуть, найнезвичніший серіал Marvel, – йдеться в анонсі.
"Ванда/Віжн": дивіться трейлер
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