Все сторонники киновселенной Marvel всегда мечтали узнать, что же остается за кулисами их любимых супергеройских фильмов. Теперь авторы проекту решили дать такую ​​возможность: в сети вскоре презентует первые эпизоды сериала, который раскроет немало деталей о лентах Marvel.

Кинопроизводители не заставят своих сторонников долго ждать на дебютные эпизоды проекта. Известно, что уже 12 марта на стриминговой платформе Disney+ презентуют видео о создании "Ванда/Вижн".

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Также представители Marvel рассекретили информацию и о следующих эпизодах документального сериала. В проекте раскроют тайны создания лент, которые открыли 4 фазу киновселенной. Речь идет о "Ванда/Вижн", "Сокол и Зимний солдат", "Локи", "Черную вдову" и других будущих новинок Marvel.

Согласно анонсу, в одном из эпизодов появятся актеры Скарлетт Йоханссон и Джереми Реннер. Они расскажут ранее неизвестные факты о персонажах Черную вдову и Соколиный глаз.

Больше о будущих проектах "Локи", "Мисс Марвел" и другие: когда ждать премьеры долгожданных сериалов Marvel

Что известно о первом эпизоде ​​сериала Marvel

Сейчас больше информации студия предоставила о первом эпизоде ​​сериала. По их словам, в этой серии можно будет узнать больше о "Ванда/Вижн". А раскрывать секреты исполнители главных ролей – Элизабет Олсен и Пол Беттани. Кроме этого, детали нового сериала Marvel, который уже стал хитом в сети, открывать и члены творческой группы проекту.

Киноманы уже давно ожидали официальные комментарии авторов "Ванда/Вижн", ведь именно этот проект открыл 4 фазу киновселенной и был совсем не похож на другие супергеройские ленты. Поэтому в документальном сериале планируют рассказать о концепции и элементах ситкома в "Ванда/Вижн".

Вы увидите, как съемочная группа прилагала все усилия, чтобы следовать различные методы создания кино, которые использовались в первые годы появления телевидения... Это всеобъемлющий взгляд на первый и, пожалуй, самый необычный сериал Marvel, - говорится в анонсе.

"Ванда/Вижн": смотрите трейлер