Зірки фільму "Людина-павук 3" поділились ексклюзивними кадрами зі зйомок: фото
Мережа активно обговорює нові кадри з майбутнього фільму "Людина-павук 3". Знімками поділились виконавці головних ролей Том Голланд, Зендея і Джейкоб Баталон. Чого ж чекати від стрічки – дізнавайтесь у матеріалі.
Джерело:24 канал
Першим кадри зі зйомок "Людини-павука 3" поширив Том Голланд. Сталось це у вівторок, 23 лютого. Актор вигадав власну назву стрічки, чим започаткував своєрідний флешмоб серед колег.
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Я такий радий оголосити нову назву "Людини-павука 3". Не можу дочекатися, коли ви побачите, що ми задумали. З любов'ю з Атланти,
– зазначив Том Голланд.
Він обрав для супергеройської стрічки назву Phone Home.
Зендея і Джейкоб Баталон також поширили ексклюзивні кадри зі знімального майданчика "Людини-павука 3". Вони написали інші назви стрічки – Home Wrecker та Home Slice.
Ми дуже раді повідомити назву. Гортайте вправо, щоб побачити гучний анонс. І ось ще ексклюзивний кадр-подарунок від нас,
– написав Джейкоб Баталон в інстаграмі.
"Людина-павук" 2021: коротко про проєкт
- Новий фільм Marvel стане сиквелом до "Людини-павука: Далеко від дому". Тому й не дивно, що саме слово "дім" актори використали для публікацій ймовірних назв нової стрічки.
- Стрічка розкаже про навчання Пітера Паркера в коледжі після публічного викриття свого імені. Як розповіли автори проєкту журналу People, це буде історія супергероя, якої ще ніколи не екранізовували. Деталей сюжету поки не розкривають.
- Зйомки фільму проходили у Нью-Йорку. Головні ролі отримали актори: Том Голланд, Зендея, Джон Фавро, Джейкоб Баталон, Маріса Томей, Бенедикт Камбербетч та інші.
- Прем'єра 3 частини "Людини-павука" запланована на 17 грудня 2021 року.
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