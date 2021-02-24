Сеть активно обсуждает новые кадры из будущего фильма "Человек-паук 3". Снимками поделились исполнители главных ролей Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. Чего же ждать от ленты – узнавайте в материале.

Первым кадры со съемок "Человека-паука 3" распространил Том Холланд. Произошло это во вторник, 23 февраля. Актер придумал собственное название ленты, чем начал своеобразный флешмоб среди коллег.

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Я так рад объявить новое название "Человека-паука 3". Не могу дождаться, когда вы увидите, что мы задумали. С любовью из Атланты,

– пошутил Том Холланд в инстаграме.

Он выбрал для супергеройской ленты название Phone Home.

Зендея и Джейкоб Баталон также распространили эксклюзивные кадры со съемочной площадки "Человека-паука 3". Они написали другие названия ленты – Home Wrecker и Home Slice.

Мы очень рады сообщить название. Листайте вправо, чтобы увидеть громкий анонс. И вот еще эксклюзивный кадр-подарок от нас,

– написал Джейкоб Баталон в инстаграме.

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