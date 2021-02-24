Звезды фильма "Человек-паук 3" поделились эксклюзивными кадрами со съемок: фото
Сеть активно обсуждает новые кадры из будущего фильма "Человек-паук 3". Снимками поделились исполнители главных ролей Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. Чего же ждать от ленты – узнавайте в материале.
Источник:24 канал
Первым кадры со съемок "Человека-паука 3" распространил Том Холланд. Произошло это во вторник, 23 февраля. Актер придумал собственное название ленты, чем начал своеобразный флешмоб среди коллег.
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Я так рад объявить новое название "Человека-паука 3". Не могу дождаться, когда вы увидите, что мы задумали. С любовью из Атланты,
– пошутил Том Холланд в инстаграме.
Он выбрал для супергеройской ленты название Phone Home.
Зендея и Джейкоб Баталон также распространили эксклюзивные кадры со съемочной площадки "Человека-паука 3". Они написали другие названия ленты – Home Wrecker и Home Slice.
Мы очень рады сообщить название. Листайте вправо, чтобы увидеть громкий анонс. И вот еще эксклюзивный кадр-подарок от нас,
– написал Джейкоб Баталон в инстаграме.
"Человек-паук" 2021: коротко о проекте
- Новый фильм Marvel станет сиквелом к "Человека-паука: Далеко от дома". Поэтому неудивительно, что само слово "дом" актеры использовали для публикаций вероятных названий новой ленты.
- Лента расскажет об обучении Питера Паркера в колледже после публичного разоблачения своего имени. Как рассказали авторы проекту журнала People, это будет история супергероя, которого еще никогда не екранизовувалы. Деталей сюжета пока не раскрывают.
- Съемки фильма проходили в Нью-Йорке. Главные роли получили актеры: Том Холланд, Зендея, Джон Фавро, Джейкоб Баталон, Мариса Томей, Бенедикт Камбербэтч и другие.
- Премьера 3 части "Человека-паука" запланирована на 17 декабря 2021 года.
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