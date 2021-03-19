Не Marvel Том Холланд признался, о какой роли он мечтает
Американский актер Том Холланд прославился благодаря роли Человека-паука в лентах Marvel. На пике славы знаменитый британец признался, что не прочь сыграть в другой знаменитой франшизе и стать Джеймсом Бондом.
Источник:твитер Heart
Об этом Том Холланд рассказал в комментарии британской радиопрограмме Heart. Ведущий поинтересовался, решился бы актер примерить костюм Джеймса Бонда, хотя это не совсем реально. Однако 24-летний британец, не раздумывая, утвердительно заявил: без колебаний присоединился бы к этой легендарной франшизы.
К теме 8 самых популярных франшиз, которые хотя бы раз смотрел каждый из нас
Это было бы воплощением мечты. Но я должен напомнить, что мне и так повезло. Роль Человека-паука – это абсолютное удовольствие и большая привилегия, но, знаете, если они захотят показать Джеймса Бонда младшим, лучше поверьте, я там буду,
– отметил Том Холланд.
Сейчас актер находится в Атланте, где продолжаются съемки "Человек-паук: Нет дороги домой". Вместе с Томом Холландом в фильме появятся Зендая и Джейкоб Баталон. Пока авторы проекту не рассекречивают деталей сюжета.
Новый Джеймс Бонд: кто претендует на роль
В марте 2020 Дэниэл Крейг заявил, что "007: Не время умирать" будет последним фильмом, где он предстанет в образе Джеймса Бонда. Эта информация только подогрела интерес публики, которая ждет на премьеру шпионского боевика. Сейчас релиз запланирован на осень 2021 года.
Известно, что в Голливуде идут кастинги на роль Джеймса Бонда, а многие красавцы мечтали бы подписать многолетний контракт с авторами этой франшизы. По неофициальным данным, фаворитами отбора являются:
- Том Харди
- Генри Кавилл
- Шая Лебафф
- Идрис Эльба
Кроме этого, в западных СМИ отмечали, что на самом деле кастинги в "бондианы" уже завершились, а роль получил Том Харди. Однако официальное подтверждение этим слухам поступит после того, как на большие экраны выйдет 25-ый фильм об агенте 007. Не комментируют предположений и Том Харди, ведь в Голливуде есть своеобразная традиция – не рассказывать о будущем проекте до заявления от студии.
Поделиться новостью