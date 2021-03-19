Американский актер Том Холланд прославился благодаря роли Человека-паука в лентах Marvel. На пике славы знаменитый британец признался, что не прочь сыграть в другой знаменитой франшизе и стать Джеймсом Бондом.

Об этом Том Холланд рассказал в комментарии британской радиопрограмме Heart. Ведущий поинтересовался, решился бы актер примерить костюм Джеймса Бонда, хотя это не совсем реально. Однако 24-летний британец, не раздумывая, утвердительно заявил: без колебаний присоединился бы к этой легендарной франшизы.

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Это было бы воплощением мечты. Но я должен напомнить, что мне и так повезло. Роль Человека-паука – это абсолютное удовольствие и большая привилегия, но, знаете, если они захотят показать Джеймса Бонда младшим, лучше поверьте, я там буду,

– отметил Том Холланд.

Сейчас актер находится в Атланте, где продолжаются съемки "Человек-паук: Нет дороги домой" . Вместе с Томом Холландом в фильме появятся Зендая и Джейкоб Баталон. Пока авторы проекту не рассекречивают деталей сюжета.

Новый Джеймс Бонд: кто претендует на роль

В марте 2020 Дэниэл Крейг заявил , что "007: Не время умирать" будет последним фильмом, где он предстанет в образе Джеймса Бонда. Эта информация только подогрела интерес публики, которая ждет на премьеру шпионского боевика. Сейчас релиз запланирован на осень 2021 года.

Известно, что в Голливуде идут кастинги на роль Джеймса Бонда, а многие красавц ы мечтали бы подписать многолетний контракт с авторами этой франшизы. По неофициальным данным, фаворитами отбора являются:

Том Харди

Генри Кавилл

Шая Лебафф

Идрис Эльба