Ежегодно количество франшиз только растет, ведь киноманы с восторгом ожидают продолжения любимых лент. Но не все из них получают огромный успех. Мы же подобрали те франшизы, которые точно видели едва ли не все украинцы.

К подборке вошли как завершенные франшизы, так и те, что до сих пор выходят на больших экранах. Но если так сложилось, что вы еще их не видели, тогда скорее исправляйте ситуацию.

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Следить за франшизами могут только настоящие любители кино, ведь не у всех есть терпение ожидать годами на новые ленты. На кинобокс Pepsi и Lay's ждать столько не придется! Поэтому запланируйте киновечер с друзьями и заказывайте любимые вкусы Lay's, которые идеально сочетаются с Pepsi.

"Гарри Поттер"

Количество фильмов: 8

Годы выпуска: 2001 – 2011

Фильмы о Гарри Поттере уже стали неотъемлемой традицией празднования Рождества. И это неудивительно, ведь за увлекательными приключениями главных героев любят следить как взрослые, так и дети. И хотя франшиза "Гарри Поттер" завершилась еще в 2011 году, количество ее поклонников и до сих пор постоянно растет.

Фильмы рассказывают о Гарри Поттере – потомке магов, погибших в бою с Лордом Волдемортом. Мальчик чудом выжил, однако получил шрам в виде молнии. Уже в школьные годы он приезжает в Хогвартс, где учится волшебству. В течение 8 фильмов Гарри Поттер совершенствует свои умения и знания, чтобы вдруг встретиться с Волдемортом.

"Гарри Поттер и философский камень": смотрите трейлер

После огромного успеха лент о чародеях эту киновселенную продолжили серией фильмов "Фантастические звери". Однако ни увлекательный звездный состав, ни спецэффекты не помогли этой франшизе приблизиться к успеху "Гарри Поттера".

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"Джеймс Бонд"

Количество фильмов: 25

Годы выпуска: 1962 – до сих пор

В 2021 году планируют презентовать 25 часть франшизы о Джеймсе Бонде. И хотя релиз фильма несколько раз переносили, его все же ждут миллионы киноманов во всем мире. А в чем секрет успеха "агента 007"? Однозначного ответа на этот вопрос нет, ведь, кажется, легендарный шпион Джеймс Бонд будет всегда покорять сердца киноманов своими трюками и шармом.

Интересно, что зрители еще перед премьерой знают сюжет, где привлекательный шпион будет защищать человечество от злодеев еще и спасать красавицу. Все прогнозируемо, однако миллионы людей идут в кинотеатры, чтобы увидеть как он справится с этой миссией.

Новый фильм "007: Не время умирать" сумеет удивить всех. В этом убежден и исполнитель одной из главных ролей Рами Малек. В интервью журналу GQ он признался, что против Джеймса Бонда восстанет злодей, у которого в арсенале новейшее оружие. Поэтому держись, знаменитый шпион, будет ожесточенная борьба.

"007: Не время умирать": смотрите трейлер

"Миссия невыполнима"

Количество фильмов: 6

Годы выпуска: 1996 – до сих пор

Если же речь идет о шпионских франшизах, то сразу вспоминаются фильмы "Миссия невыполнима". В отличии от Джеймса Бонда, которого играли разные актеры, здесь главную роль играет Том Круз. И, кажется, время не влияет на этого голливудского красавца, ведь даже после 25 лет Итан Хант выглядит таким же привлекательным, как и в дебютной части франшизы.

Главной ставкой авторов франшизы "Миссия невыполнима" является зрелищный экшн, который нравится всем. Поэтому Том Круз уже и на небоскребы взбирался, и летал на вертолетах или прыгал в шахты. Думаете, запас креатива у разработчиков иссяк? А вот и нет! По данным СМИ, Том Круз со съемочной командой, состоящей из оператора и режиссера Дага Лаймана, отправится в космос. Это будет первый художественный фильм, кадры для которого создадут в космосе.

"Миссия невыполнима 6": смотрите трейлер

"Мстители"

Количество фильмов: 4

Годы выпуска: 2012 – 2019

Если вы еще не присоединились к любителям фильмов Marvel, тогда именно сейчас есть возможность это сделать. Все потому, что в 2021 году планируются несколько громких премьер, которые невозможно пропустить. Анджелина Джоли в "Вечных" или история "Черной вдовы" со Скарлетт Йоханссон – это то, о чем будет говорить мир еще много лет.

Особенная в киновселенной Marvel едва ли не каждая лента. Авторы проекта объединили их цепочкой событий, которые стремительно развиваются и дают зрителям ответы на многие вопросы о любимых супергероях. Но если вы пересмотрели хотя бы один фильм из этой серии, то непременно захотите посмотреть, как все мстители объединяются в команду, чтобы защитить человечество.

"Мстители": смотрите трейлер

"Форсаж"

Количество фильмов: 8

Годы выпуска: 2001 – до сих пор

К выходу на экраны готовится 9 часть франшизы "Форсаж". Скорость, опасность и зрелищные гонки на крутых авто – что еще нужно для увлекательного вечера.

Лента выходит на экраны с 2001 года и все еще может удивить киноманов. Не все секреты главных героев раскрыты, а жажда справедливости является двигателем противостояний в "Форсаж". И это не только на кулаках: в этой франшизе главными являются гонки. Поэтому пристегивайте ремни безопасности, потому что будет действительно зрелищно.

"Форсаж": смотрите трейлер

"Властелин колец"

Количество фильмов: 3

Годы выпуска: 2001 – 2003

"Властелин колец" и "Хоббит" – эти две грандиозные франшизы режиссера Питера Джексона несомненно войдут в историю кинематографа. И хотя приквел не получил столько наград, как "Властелин колец", он также заслуживает внимания киноманов.

Ленты рассказывают о хоббите Бильбо, который случайно находит кольцо, не зная о его силе. И волшебник Гэндальф, понимая ценность артефакта и насколько он нужен повелителю Саурону, отдает его Фродо, который может справиться не только с силой, спрятанной в драгоценности, но и с соблазнами. Теперь его задача – уничтожить перстень, который несет одни несчастья. Но для этого Фродо преодолеет немало трудностей и найдет соратников и друзей на пути к выполнению миссии.

"Властелин колец": смотрите трейлер

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"Звездные войны"

Количество фильмов: 9

Годы выпуска: 1978 – до сих пор

За время существования этой франшизы в мире презентовали 9 главных фильмов, 2 спин-оффа, а еще анимационные сериалы, мультфильмы, комиксы и видеоигры. Каждый из этих проектов имел бешеную популярность, ведь поклонников "Звездных войн" просто миллиарды. Таким образом можно сказать, что история о "далекой-далекой Галактике" завоевала весь мир.

"Звездные войны: Скайуокер. Восход": смотрите трейлер

"Крепкий орешек"

Количество фильмов: 5

Годы выпуска: 1988 - 2013

И если еще есть такие люди, которые не решились начать смотреть легендарные "Звездные войны", тогда уверены, что "Крепкий орешек" видели все киноманы. И это прогнозируемо, ведь за приключениями полицейского Джона Макклейна, которого великолепно сыграл Брюс Уиллис, можно наблюдать вечно.

"Крепкий орешек": смотрите трейлер