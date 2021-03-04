Щороку кількість франшиз тільки зростає, адже кіномани із захватом очікують на продовження улюблених стрічок. Та не всі з них отримують шалений успіх. Ми ж підібрали ті франшизи, які точно бачили чи не всі українці.

До добірки увійшли як завершені франшизи, так і ті, що досі виходять на великих екранах. Та якщо так склалось, що ви ще їх не бачили, тоді мерщій виправляйте ситуацію.

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Стежити за франшизами можуть тільки справжні любителі кіно, адже не у всіх є терпіння очікувати роками на нові стрічки. На кінобокс Pepsi і Lay's чекати стільки не доведеться! Тож заплануйте кіновечір з друзями і замовляйте улюблені смаки Lay's, які ідеально поєднаються з Pepsi.

"Гаррі Поттер"

Кількість фільмів: 8

Роки виходу: 2001 – 2011

Фільми про Гаррі Поттера вже стали невід'ємною традицією святкування Різдва. І це не дивно, адже за захопливими пригодами головних героїв полюбляють стежити як дорослі, так і діти. І хоч франшиза "Гаррі Поттер" завершилась ще у 2011 році, кількість її прихильників і досі невпинно зростає.

Фільми розповідають про Гаррі Поттера – нащадка магів, які загинули у двобої з Лордом Волдемортом. Хлопчик дивом вижив, однак отримав шрам у вигляді блискавки. Вже у шкільні роки він приїжджає до Гоґвартсу, де навчається чародійству. Упродовж 8 фільмів Гаррі Поттер удосконалює свої вміння і знання, щоб вдруге зустрітись з Волдемортом.

"Гаррі Поттер і філософський камінь": дивіться трейлер

Після шаленого успіху стрічок про чародіїв цей кіновсесвіт продовжили серією фільмів "Фантастичні звірі". Однак ані захопливий зірковий склад, ані спецефекти не допомогли цій франшизі наблизитись до успіху "Гаррі Поттера".

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"Джеймс Бонд"

Кількість фільмів: 25

Роки виходу: 1962 – досі

У 2021 році планують презентувати 25 частину франшизи про Джеймса Бонда. І хоч реліз фільму кілька разів переносили, його все ж чекають мільйони кіноманів у всьому світі. А в чому секрет успіху "агента 007"? Однозначної відповіді на це питання немає, адже, здається, легендарний шпигун Джеймс Бонд буде завжди підкорювати серця кіноманів своїми трюками і шармом.

Цікаво, що глядачі ще перед прем'єрою знають сюжет, де привабливий шпигун буде боронити людство від лиходіїв та ще й рятуватиме красуню. Все прогнозовано, однак мільйони людей йдуть в кінотеатри, щоб побачити, як саме він впорається із цією місією.

Новий фільм "007: Не час помирати" зуміє здивувати всіх. У цьому переконаний і виконавець однієї з головних ролей Рамі Малек. В інтерв'ю журналу GQ він зізнався, що проти Джеймса Бонда повстане лиходій, який має у своєму арсеналі найновітнішу зброю. Тож тримайся, знаменитий шпигуне, буде запекла боротьба.

"007: Не час помирати": дивіться трейлер

"Місія нездійсненна"

Кількість фільмів: 6

Роки виходу: 1996 – досі

Якщо ж мова йде про шпигунські франшизи, тоді одразу на думку спадають фільми "Місія нездійсненна". На відміну від Джеймса Бонда, якого грали різні актори, тут головну роль виконує Том Круз. І, здається, час не має впливу на цього голлівудського красеня, адже навіть після 25 років Ітан Гант виглядає таким же привабливим, як і в дебютній частині франшизи.

Головною ставкою авторів франшизи "Місія нездійсненна" є видовищний екшн, який подобається всім. Відтак Том Круз вже і на хмарочоси видирався, і літав на гвинтокрилах чи стрибав у шахти. Думаєте, запас креативу в розробників вичерпався? А от і ні! За даними ЗМІ, Том Круз зі знімальною командою, що складатиметься з оператора і режисера Дага Лаймана, вирушить у космос. Це буде перший художній фільм, кадри для якого створять у космосі.

"Місія нездійсненна 6": дивіться трейлер

"Месники"

Кількість фільмів: 4

Роки виходу: 2012 – 2019

Якщо ви ще не приєднались до любителів фільмів Marvel, тоді саме є нагода це зробити. Все тому, що у 2021 році плануються кілька гучних прем'єр, які неможливо пропустити. Анджеліна Джолі у "Вічних" чи історія "Чорної вдови" зі Скарлетт Йоганссон – це те, про що говоритиме світ ще багато років.

Особливою у кіновсесвіті Marvel є чи не кожна стрічка. Автори проєкту об'єднали їх ланцюжком подій, які стрімко розвиваються та дають глядачам відповіді на багато питань про улюблених супергероїв. Та якщо ви переглянули хоча б один фільм з цієї серії, тоді неодмінно захочете подивитись, як всі месники об'єднуються в команду, щоб захистити людство.

"Месники": дивіться трейлер

"Форсаж"

Кількість фільмів: 8

Роки виходу: 2001 – досі

До виходу на екрани готується 9 частина франшизи "Форсаж". Швидкість, небезпека та видовищні перегони на крутих авто – чого ще треба для захопливого вечора.

Стрічка виходить на екрани з 2001 року та все ще може здивувати кіноманів. Не всі секрети головних героїв розкриті, а жага справедливості є рушієм протистоянь у "Форсажах". І це не тільки на кулаках: у цій франшизі головними є перегони. Тому пристібайте паски безпеки, бо буде справді видовищно.

"Форсаж": дивіться трейлер

"Володар перснів"

Кількість фільмів: 3

Роки виходу: 2001 – 2003

"Володар перснів" і "Гобіт" – ці дві грандіозні франшизи режисера Пітера Джексона без сумніву увійдуть в історію кінематографу. І хоч приквел не отримав стільки нагород, як "Володар перснів", він також заслуговує на увагу кіноманів.

Стрічки розповідають про гобіта Більбо, який випадково знаходить перстень, не знаючи про його могутніть. Та чарівник Гендальф, розуміючи цінність артефакту та наскільки він потрібен повелителю Саурону, віддає його Фродо, який може впоратись з не тільки з силою, захованою у дорогоцінності, але й спокусами. Тепер його завдання – знищити перстень, який несе одні нещастя. Та для цього Фродо подолає чимало труднощів та знайде соратників і друзів на шляху до виконання місії.

"Володар перснів": дивіться трейлер

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"Зоряні війни"

Кількість фільмів: 9

Роки виходу: 1978 – досі

За час існування цієї франшизи у світі презентували 9 головних фільмів, 2 спін-оффи, а ще анімаційні серіали, мультфільми, комікси та відеоігри. Кожен з цих проєктів мав шалену популярність, адже прихильників "Зоряних війн" просто мільярди. Відтак можна сміливо сказати, що історія про "далеку-далеку Галактику" завоювала весь світ.

"Зоряні війни: Скайвокер": дивіться трейлер

"Міцний горішок"

Кількість фільмів: 5

Роки виходу: 1988 – 2013

Та якщо є ще такі люди, які не наважились почати дивитись легендарні "Зоряні війни", тоді впевнені, що "Міцний горішок" бачили всі кіномани. І це було прогнозовано, адже за пригодами поліцейського Джона Макклейна, якого неперевершено зіграв Брюс Вілліс, можна спостерігати вічно.

"Міцний горішок": дивіться трейлер