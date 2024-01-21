Популярная актриса из сериала "Эмили в Париже" оказалась в реанимации

Известная американская актриса Эшли Парк, которая прославилась ролью Минди Чен в сериале "Эмили в Париже", попала в больницу. Она находилась в реанимации в тяжелом состоянии.

Знаменитость заразилась тонзиллитом, который развился в самую сложную форму сепсиса – в септический шок. Это произошло во время отдыха 32-летней актрисы в Таиланде еще в декабре 2023 года.

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Выяснилось, что заболевание распространилось на все органы звезды. Она была под наблюдением врачей несколько недель. Сейчас Эшли Парк стало лучше. Она радуется, что все прошло, ведь раньше она чувствовала себя ужасно.

Когда я восстанавливаюсь после первых нескольких недель 2024 года, единственное слово, которое приходит мне на ум – это "благодарная". Я радуюсь, что мое здоровье улучшилось, несмотря на то, что нам сначала говорили,

– высказалась она.

Парк выразила благодарность своему парню и актеру "Эмили в Париже" Полу Форману. Они исполняли роли Минди Чен и Николя де Леона, которые в сериале были влюбленными. Чувства стали реальными в жизни. Бойфренд был рядом в течение времени, которого девушка болела.

Ты успокаивал мои страхи и поддерживал меня в машинах скорой помощи, трех заграничных больницах, неделю в отделении интенсивной терапии, бесчисленных сканированиях, анализах и инъекциях, невыносимой боли. Люблю тебя, Пол,

– написала актриса.

Поддержала Эшли и популярная актриса Лили Коллинз, которая играет главную роль в "Эмили в Париже". Она написала, что очень растрогалась, когда увидела фотографии коллеги. Коллинз написала, что любит Парк.

"Я едва могу смотреть на эти фото без слез. Я люблю тебя, сестра, и я навсегда благодарна за то, что ты есть, и благодарна Полу за твое невероятно большое сердце и за то, что ты был рядом на каждом шагу. Не могу дождаться, чтобы обнять вас обоих", – сказала Лили.

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