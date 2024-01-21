Знаменитість заразилась тонзилітом, який розвинувся у найскладнішу форму сепсису – у септичний шок. Це сталося під час відпочинку 32-річної акторки в Таїланді ще в грудні 2023 року.
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Зірка "Емілі в Парижі" ледь не померла від тонзиліту
З'ясувалося, що захворювання поширилось на всі органи зірки. Вона була під наглядом лікарів кілька тижнів. Зараз Ешлі Парк стало краще. Вона радіє, що все минулося, адже раніше вона почувала себе жахливо.
Коли я відновлююсь після перших кількох тижнів 2024 року, єдине слово, яке приходить мені на думку, – це "вдячна". Я радію, що моє здоров'я покращилося, незважаючи на те, що нам спочатку говорили,
– висловилась вона.
Парк висловила вдячність своєму хлопцеві та актору "Емілі в Парижі" Полу Форману. Вони виконували ролі Мінді Чен та Ніколя де Леона, які в серіалі були закоханими. Почуття стали реальними у житті. Бойфренд був поруч протягом часу, якого дівчина хворіла.
Ти заспокоював мої страхи й підтримував мене в машинах швидкої допомоги, трьох закордонних лікарнях, тиждень у відділенні інтенсивної терапії, незліченних скануваннях, аналізах та ін'єкціях, нестерпному болю. Люблю тебе, Поле,
– написала акторка.
Підтримала Ешлі й популярна акторка Лілі Коллінз, яка має головну роль у "Емілі в Парижі". Вона написала, що дуже розчулилась, коли побачила світлини колеги. Коллінз написала Парк, що любить її.
"Я ледве можу дивитися на ці фото без сліз. Я люблю тебе, сестро, і я назавжди вдячна за те, що ти є, і вдячна Полу за твоє неймовірно велике серце і за те, що ти був поруч на кожному кроці. Я не можу дочекатися, щоб обійняти вас обох", – сказала Лілі.
Відома українська акторка теж мала сепсис
- У грудні 2023 року Катерина Тишкевич потрапила в реанімацію. У неї розвинувся сепсис. Стан був украй важким. Хвороба вразила легені, печінку та серце. На лікування знадобилось чимало коштів, тож чоловік просив небайдужих допомогти.
- Медикам вдалося врятувати життя дівчини. Через три дні зірка вийшла з реанімації. Згодом стало відомо, що стан здоров'я Тишкевич значно покращився. Тож її виписали з лікарні, щоб продовжити відновлення та реабілітацію вдома.
- З'ясувалось, що сепсис був спричинений стафілококом. Цей мікроб потрапив у кров Катерини через погано оброблену шкіру під час встановлення катетера в психіатричній лікарні, куди артистка звернулась добровільно.