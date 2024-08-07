После смерти у Чиуме осталось четверо детей – двое сыновей и двое дочерей. Именно они и сообщили о смерти актрисы.

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Так, выяснилось, что звезда отошла в вечность в больнице Гарден-Сити, что в ЮАР, после длительной борьбы с болезнью.

Мама Конни умерла 6 августа 2024 года в больнице Гарден-Сити после продолжительной болезни. Ее дети хотели бы выразить свою глубокую благодарность врачам и медперсоналу, которые оказывали исключительную заботу во время ее пребывания в больнице,

– поделились родные звезды.

В то же время других подробностей о смерти Конни они не рассекретили.

Что известно о Конни Чиуме