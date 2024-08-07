Після смерті в Чіуме залишилося четверо дітей – двоє синів і двоє дочок. Саме вони й повідомили про смерть акторки.

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Так, з'ясувалося, що зірка відійшла у вічність в лікарні Гарден-Сіті, що в ПАР, після тривалої боротьби з хворобою.

Мама Конні померла 6 серпня 2024 року в лікарні Гарден-Сіті після тривалої хвороби. Її діти хотіли б висловити свою глибоку вдячність лікарям і медперсоналу, які надавали виняткову турботу під час її перебування в лікарні,

– поділилися рідні зірки.

Водночас інших подробиць про смерть Конні вони не розсекретили.

Що відомо про Конні Чіуме