Ушла из жизни звезда "Черной пантеры" Конни Чиуме
Источник:инстаграм Конни Чиуме
Известная южноафриканская актриса Конни Чиуме, звезда фильма "Черная пантера", умерла 6 августа 2024 года. Ей было 72 года.
После смерти у Чиуме осталось четверо детей – двое сыновей и двое дочерей. Именно они и сообщили о смерти актрисы.
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Так, выяснилось, что звезда отошла в вечность в больнице Гарден-Сити, что в ЮАР, после длительной борьбы с болезнью.
Мама Конни умерла 6 августа 2024 года в больнице Гарден-Сити после продолжительной болезни. Ее дети хотели бы выразить свою глубокую благодарность врачам и медперсоналу, которые оказывали исключительную заботу во время ее пребывания в больнице,
– поделились родные звезды.
В то же время других подробностей о смерти Конни они не рассекретили.
Что известно о Конни Чиуме
- Актриса родилась в Уэлкоме (провинция Фри-Стейт). Сначала она изучала медсестринское дело, но впоследствии стала учительницей. Ее актерская карьера началась в 1989 году с роли в южноафриканском телесериале Inkomo Edla Yodwa.
- Международное признание Чиуме одержала благодаря роли Зававари в фильме Marvel "Черная пантера". Она также получила положительные отзывы за роль Сараби, матери Симбы, в музыкальном фильме Бейонсе по мотивам "Короля Льва".
- Последними работами актрисы стали фильм "Сердце охотника" и сериал "Скоро ночь".
- За свою карьеру Конни одержала несколько престижных наград, в частности премию NTVA Avanti за лучшую женскую роль в драматическом сериале "Город душ" (2000) и южноафриканскую премию кино и телевидения SAFTA за лучшую женскую роль второго плана в сериале "Зона 14" (2009).