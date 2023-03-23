Спать, есть, пить витамины: актриса Ольга Жуковцова рассказала, как восстанавливается после съемок

Ольга Жуковцова сыграла главную роль в сериале "Молодая". Многие сцены снимали ночью, а рабочая смена могла длиться более 10 часов. Как актриса восстанавливалась после безумных съемок – читайте дальше.

Сериал "Молодая" успели отснять до войны, когда не было комендантского часа и угроз ракетных ударов. Об этом 24 Канала сообщил Новый канал.

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Ольга Жуковцова раскрыла секрет своей стройности

Несколько дней работы подряд, между ними один выходной – в таком безумном темпе актеры и группа жили три месяца. Актриса Ольга Жуковцова, сыгравшая главную роль в "Молодой", рассказала, как она восстанавливалась после съемок.

Обычно после съемок стараюсь много спать, хорошо и правильно питаться, пью витамины, не пользуюсь декоративной косметикой, не сушу феном волосы и не делаю укладки, – призналась Ольга. – Упор – на увлажнение организма. Пью много воды, на лицо наношу флюиды, делаю маски. Люблю, когда кожа увлажнена и подкормка,

– сказала она.

А еще во время съемок актриса похудела: "Когда я много работаю или стряхиваю, худею, – рассказывает Ольга. – Организм так реагирует, ему еда не нужна, поэтому нет аппетита. Так что заставляю себя есть. Не очень люблю сладкое, может, еще и поэтому удается поддерживать форму.



Ольга Жуковцова / Новый канал