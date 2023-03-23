Серіал "Молода" устигли відзняти до великої війни, коли не було комендантської години й загроз ракетних ударів. Про це 24 Каналу повідомив Новий канал.

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Ольга Жуковцова розкрила секрет своєї стрункості

Кілька днів роботи поспіль, між ними один вихідний – в такому шаленому темпі актори та група жили три місяці. Акторка Ольга Жуковцова, яка зіграла головну роль у "Молодій", розповіла як вона відновлювалася після зйомок.

Зазвичай після зйомок намагаюся багато спати, добре і правильно харчуватися, п’ю вітаміни, не користуюся декоративною косметикою, не сушу феном волосся та не роблю укладки, – зізналась Ольга. – Упор – на зволоження організму. П'ю багато води, на обличчя наношу флюїди, роблю маски. Люблю, коли шкіра зволожена та підживлена,

– сказала вона.

А ще під час зйомок акторка схудла: "Коли я багато працюю чи стресую, худну, – розповідає Ольга. – Організм так реагує, йому їжа не потрібна, тому немає апетиту. Тож змушую себе їсти. Не дуже люблю солодке, може, ще й тому вдається підтримувати форму".



Ольга Жуковцова / Новий канал