Актриса сериала "Крипосна" эмоционально отреагировала на разговоры оккупантов, перехваченных СБУ
Звезда украинских сериалов Наталья Денисенко жестко отреагировала на обнародованные разговоры оккупантов, недавно перехваченные СБУ. Своими эмоциями актриса поделилась на официальной странице в инстаграмме.
Как сообщает 24 канал, популярная украинская актриса украинских сериалов "Крипосна", "Папаньки", "Клан Ювелиров", "Деревня на Миллион" Наталья Денисенко была шокирована от опубликованных в сети разговоров российских оккупантов и их зверского поведения.
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Особенно Наталью как маму и женщину поразило свидетельство о бесчеловечных поступках в захваченных населенных пунктах: грабежи, изнасилования, мародерства, расстрелы.
Актриса поделилась со своими подписчиками видеофрагментами перехваченных переговоров СБУ между "военным" и его девушкой из России. Она обозначила также местонахождение как Российскую Федерацию.
Я оставлю это видео здесь! Чтобы запомнить, как они, эти недоживотные – недочеловеки и их недожены, вся их нация истребляла наших мирных людей. Я запомню каждое слово!,
– подписала она.
Артистка также отметила, что, к сожалению, не может описать полностью весь спектр своих эмоций, ведь инстаграмм блокирует все якобы разжигающие вражду сообщения.