Актриса "Викингов" Кэтрин Винник опубликовала теплое фото с отцом-украинцем

Канадско-американская актриса с украинскими корнями Кэтрин Винник показала редкое фото с папой. Ее отца зовут Роман Винницкий.

Как известно, родители Кэтрин являются потомками выходцев из Украины, оба родились в Германии. Именно туда в 1940-х годах их семья сбежала от советской власти. Впоследствии они переехали в Канаду.

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Кэтрин Винник показала фото с отцом

С Днем отца величайшего человека, которого я знаю! Очень люблю тебя, Папа!,

– написала звезда в инстаграме.



Кэтрин Винник с отцом / Фото с инстаграма звезды

Ранее актриса уже распространяла в свое время свое фото с родителями, которое она сделала на 30-летие Независимости Украины. Кэтрин была в столице в день праздника.

Что известно о происхождении Кэтрин Винник

У 44-летней Кэтрин Винник украинские корни, но росла она в Канаде. Родители матери Кэтрин, Леси, родились в Галичине: бабушка – на Львовщине, а дедушка – на Тернопольщине. Леся Винницкая, кстати, является членом Управления Конгресса Украинцев Канады, отдела Торонто.

Предки отца Кэтрин, Романа, происходят из Старого Самбора и Борислава. Дед Владимир Винницкий вызвался в ряды Сечевых Стрельцов в 16-летнем возрасте. Прадед Кэтрин Иван Винницкий – поручитель 1-й Запорожской дивизии Армии УНР. После Второй мировой войны приложил усилия к созданию организации бывших Сечевых Стрельцов в Канаде, в которой имел важные позиции.

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Как Кэтрин Винник помогает Украине в борьбе с Россией

С первого дня войны звезда поддерживает украинцев, оказавшихся в ужасной новой реальности. Сначала звезда в профиле с 5,6-миллионной аудиторией опубликовала сине-желтое знамя и государственный гимн.

Звезда не остановилась, поэтому продолжает писать патриотические сообщения и публиковать фото из Украины. "Мы – мирная страна. Мы не заслуживаем этой войны", – писала она.

Также она публиковала видео с российскими пленниками, обращение Президента Украины, советовала к просмотру фильм "Зима в огне". Кэтрин показывала видео с разрушенными украинскими городами, кадрами ужасной войны и пострадавших детей.

Позже Винник решилась на серьезный шаг и создала специальный фонд помощи для Украины. Актриса рассказала, что во время войны России против Украины важно превращать боль в действие. Именно невыразимая боль всех украинцев, пострадавших и страдающих в войне от российских оккупантов стала толчком к созданию постоянного фонда.