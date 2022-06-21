Вчера, 20 июня, отмечался Всемирный день беженцев. Следует отметить, что с начала полномасштабного вторжения россиян миллионы украинцев уехали за пределы Украины в поисках временного дома.

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Анджелина Джоли во Всемирный день беженцев поужинала с новыми друзьями из Украины

Анджелина Джоли во Всемирный день беженцев написала в своем инстаграме, что поужинала с новыми друзьями из Украины, Афганистана, Мали, Кот-д'Ивуара, Конго, Египта, Курдистана, Нигерии и Гамбии.

Я благодарна за то, что в такие трудности эти смелые люди поделились со мной своим временем и историями. Семья, друзья и еда объединяют людей, и для меня было честью присоединиться к новым друзьям, чтобы есть, делиться и учиться,

– написала звезда.

Джоли поужинала с новыми друзьями из Украины, Афганистана, Мали, Кот-д'Ивуара, Конго, Египта, Курдистана, Нигерии и Гамбии / Фото из инстаграма звезды

Анджелина Джоли поддерживает Украину

Ранее звезда вспомнила о детях, пострадавших от войны. Она отметила, что после 24 февраля около двух третей детей были вынужденно перемещены, по меньшей мере 277 – убиты и 456 – ранены.

Звезда Голливуда призвала мир помогать Украине, чтобы у наших детей были ресурсы для лечения. Ведь, по словам Джоли, эта война – это кризис прав ребенка. "Дети несут самые большие последствия войны", – дополнила она.

Кроме того, по собственной инициативе актриса 30 апреля прибыла на железнодорожный вокзал во Львове, чтобы встретить пассажиров эвакуационного поезда из Покровска и пообедать с переселенцами. В Украине Джоли навестила детей в школе-интернате и успела приехать в Борислав и встретиться с детьми в учебно-реабилитационном центре "Гармония".

Как известно, голливудскую звезду в Украину пригласил глава ОП Андрей Ермак. После визита во Львов он снова в режиме видеоконференции пообщался с Джоли, поблагодарил за разговоры с переселенцами и проинформировал о запуске United24.

Следует отметить, что поездка Джоли в Украину была собственной инициативой звезды.

Я горжусь тем, что вижу стойкость, мужество и достоинство украинского народа. Ужасно видеть, какое влияние война имеет на целое поколение украинских детей,

– сказала Анджелина Джоли.

Этот визит привлек внимание не только украинских, но и мировых СМИ. Он стал очень важным для Украины, ведь в очередной раз подчеркнул важность помощи украинскому народу.

Анджелина Джоли на львовском вокзале общается с украинцами: смотрите видео