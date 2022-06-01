Несмотря на войну в Украине, голливудские актеры продолжают одевать украинскую одежду: платья, вышитые рубашки, комбинезоны и т.д. Кроме этого, добавляют в свой наряд аксессуары украинских производителей. Теперь список с Мадонной, Меган Фокс, Кэтрин Зетой-Джонс, Отем де Уайлд и т.д. дополнила и Анджелина Джоли. На ее безымянном пальце виднеется кольцо "Карта Украины" от харьковского производителя ювелирных украшений, передает 24 канал.

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Анджелина Джоли носит кольцо украинских ювелиров

Во время визита во Львов, 30 апреля, звезды презентовали деликатное серебряное кольцо с вырезанной картой Украины. Производители очень рады, что звезда с искренним сердцем приняла их подарок.

Безгранично рады, что нам удалось подарить наше фирменное кольцо "Карта Украины" Анджелине Джоли. Прекрасное упоминание о прекрасной стране,

– написали они в инстаграме.



Анджелина Джоли носит кольцо украинских ювелиров / Фото из инстаграма oniks_jewellery

Что известно о визите Джоли во Львов

Анджелина Джоли приехала в Украину машиной из Польши 30 апреля. Во Львове звезда зашла во "Львовские круасаны", выпила кофе, пообщалась с переселенцами на вокзале, волонтерами. Кроме этого, зашла в больницу "Охмадит", где находятся пострадавшие от войны дети. В воскресенье посетила учебно-реабилитационный центр "Гармония" в Бориславе.

В начале мая актриса впервые прокомментировала визит в своей инстаграме. Она описала свои ощущения и отметила общение с детьми, пострадавшими от обстрелов в Краматорске. В частности, одна девочка ей показала камень, которым она играла. Хотя на самом деле это был тяжелый обломок бомбы.

Как известно, голливудскую звезду в Украину пригласил глава ОП Андрей Ермак. После визита во Львов, он снова в режиме видеоконференции пообщался с Джоли, поблагодарил за разговоры с переселенцами и проинформировал о запуске United24.

Следует отметить, что поездка Джоли в Украину была собственной инициативой звезды.

Я горжусь тем, что вижу стойкость, мужество и достоинство украинского народа. Ужасно видеть, какое влияние война имеет на целое поколение украинских детей,

– сказала Анджелина Джоли.

Этот визит привлек внимание не только украинских, но и мировых СМИ. Он стал очень важным для Украины, ведь в очередной раз подчеркнул важность помощи украинскому народу.

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