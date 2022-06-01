Попри війну в Україні, голлівудські актори продовжують одягати український одяг: сукні, вишиті сорочки, комбінезони тощо. Крім цього, додають до свого вбрання аксесуари українських виробників. Тепер список з Мадонною, Меган Фокс, Кетрін Зетою-Джонс, Отем де Уайлд тощо доповнила й Анджеліна Джолі. На її безіменному пальці видніється каблучка "Карта України" від харківського виробника ювелірних прикрас, передає 24 канал.

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Анджеліна Джолі носить каблучку українських ювелірів

Під час візиту до Львова, 30 квітня, зірці презентували делікатну срібну каблучку з вирізьбленою мапою України. Виробники надзвичайно раді, що зірка з щирим серцем прийняла їхній подарунок.

Безмежно раді, що нам вдалось подарувати нашу фірмову каблучку "Карта України" Анджеліні Джолі. Прекрасна згадка про прекрасну країну,

– написали вони в інстаграмі.



Анджеліна Джолі носить каблучку українських ювелірів / Фото з інстаграму oniks_jewellery

Що відомо про візит Джолі до Львова

Анджеліна Джолі приїхала в Україну автівкою з Польщі 30 квітня. У Львові зірка зайшла в "Львівські круасани", випила кави, поспілкувалася з переселенцями на вокзалі, волонтерами. Крім цього, зайшла в лікарню "Охмадит", де перебувають діти, які постраждали від війни. У неділю відвідала навчально-реабілітаційний центр "Гармонія" в місті Бориславі.

На початку травня акторка вперше прокоментувала візит у своєму інстаграмі. Вона описала свої відчуття і зазначила про спілкування з дітьми, які постраждали від обстрілів у Краматорську. Зокрема, одна дівчинка їй показала камінь, яким вона гралася. Хоч насправді це був важкий уламок бомби.

Як відомо, голлівудську зірку до України запросив голова ОП Андрій Єрмак. Після візиту до Львова, він знову в режимі відеоконференції поспілкувався з Джолі, подякував за розмови з переселенцями та проінформував про запуск United24.

Варто зазначити, що поїздка Джолі в Україну була власною ініціативою зірки.

Я пишаюся тим, що бачу стійкість, мужність та гідність українського народу. Жахливо бачити, який вплив війна має на ціле покоління українських дітей,

– сказала Анджеліна Джолі.

Цей візит привернув увагу не тільки українських, а й світових ЗМІ. Він став дуже важливим для України, адже вкотре наголосив на важливості допомоги українському народові.

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