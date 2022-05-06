Як відомо, голлівудську зірку до України запросив голова ОП Андрій Єрмак. Після візиту до Львова, він знову в режимі відеоконференції поспілкувався з Джолі, подякував за розмови з переселенцями та проінформував про запуск United24. Це проєкт, який має об’єднати людей з усього світу довкола бажання допомогти Україні. Він попросив її розглянути можливість долучитися до підтримки цієї ініціативи.

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Єрмак ще раз спілкувався з Джолі та попросив долучитися до підтримки проєкту United24

Це вже друга розмова Єрмака з Джолі. Під час першої він запросив акторку в Україну. Нагадаємо, українці були вражені несподіваним приїздом зірки до Львова. Водночас Джолі продовжує пишатися мужністю та стійкістю українців.

Усі, кого ви зустріли, були дуже щасливі. Це надзвичайно цінно, коли така натхненна людина, як ви, спілкується з тими, кому зараз важко, ділиться з ними своєю енергією та почуттями,

– наголосив він.

Зі своєї сторони Анджеліна Джолі подякувала за сприяння в організації та супроводі її поїздки до Львова. Вона зазначила, що була дуже зворушена спілкуванням з українцями, яких зустріла, і волонтерами, які багато допомагають іншим.

Я глибоко віддана тому, щоб допомогти їм у будь-який можливий для мене спосіб, особливо дітям. Я зроблю все можливе для дітей у вашій країні,

– сказала вона.



Андрій Єрмак і Анджеліна Джолі / Скриншот розмови, ОП

Як повідомили в ОП, Андрій Єрмак і Анджеліна Джолі обговорили необхідність практичних кроків для залагодження проблем, з якими стикаються українські діти через війну, зокрема через вимушене переселення, розлучення з близькими, фізичні й психологічні травми.

"Акторка розповіла про готовність взаємодіяти з відповідальними особами та структурами, які безпосередньо опікуються проблемами дітей, щоб належним чином організувати всю необхідну діяльність і надати практичну допомогу", – зазначили представники.

В розмові зірка Голлівуду також зазначила, що її дуже турбує доля дітей, які залишилися без опіки та перебувають на тимчасово окупованих територіях або були депортовані.

Єрмак також проінформував Анджеліну Джолі про запуск ініційованого Президентом Володимиром Зеленським проєкту United24, який має об’єднати людей з усього світу довкола бажання допомогти Україні. Він попросив її розглянути можливість долучитися до підтримки цієї ініціативи. Ба більше, керівник Офісу Президента запросив Анджеліну Джолі знову відвідати Україну.

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