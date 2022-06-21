Бен Стиллер является послом доброй воли ООН и прибыл в Украину в рамках гуманитарной миссии ООН. Когда актер появился в столице, сеть загудела теплыми фото поклонников с любимым актером.

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Цель визита Бена Стиллера

На инстаграмм-страницах refugees и benstiller появилось видеообращение актера, где он объяснил, что солидарен с украинцами, вынужденными из-за войны покинуть свои дома.

Привет. Я Бен Стиллер, и я нахожусь в Украине. Встречаюсь с людьми, которые пострадали от войны и слушаю, как война изменила их жизнь,

– рассказал Стиллер.

Война и насилие, по словам Бена, убивают людей по всему миру. "Никто добровольно не выбирает бежать из своих домов. Искать безопасности - это право, и оно должно быть у каждого человека", – дополнил он.

Бен Стиллер рассказал, зачем приехал в Украину: смотрите видео

Напомним, вчера голливудская звезда встретилась с Владимиром Зеленским и Дмитрием Кулебой. Как известно, встреча с Зеленским прошла в очень теплой и дружеской атмосфере. Стиллер признался, что президент Зеленский – его герой.

В то же время Кулеба рассказал, что во время разговора Стиллер также подчеркнул, что насильственное перемещение украинцев, в частности детей, по России требует жесткой реакции.

Также Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в твиттере написало, что голливудский актер, являющийся послом доброй воли ООН, прибыл в Украину, чтобы провести встречу с беженцами из нашего государства .

Посол доброй воли УВКБ ООН Бен Стиллер находится сегодня на границе с Украиной, чтобы встретить семьи, чья жизнь была разорвана войной и насилием, поделиться историями о влиянии войны на человека и усилить призывы к солидарности,

– говорится в сообщении.