Отметим, что накануне визита в Украину актер приезжал с гуманитарной миссией в Польшу, где также встречался с украинскими беженцами.

Джоли, Пенн, Стиллер, Шрайбер: какие голливудские звезды посетили Украину во время войны

"Вблизи границы у Медика в Польше я встретился с несколькими семьями, сбежавшими от войны в Украине, оставив близких, не представляют, когда они смогут вернуться домой или иметь дома, куда можно вернуться", – написал он, дополнив, что он поражен работы представителей агентства ООН по вопросам беженцев.

Бен Стиллер приехал в Макаров, что на Киевщине

В телеграмме Суспильного опубликовало краткое видео. На вопрос "Можете ответить, как вы чувствуете себя здесь (в Украине – Кино 24)?", актер ответил: "Да, рад вас видеть".

Визит Бена Стиллера в Украину стал таким же неожиданным, как приезд Джоли. О том, что актер приехал во Львов, мы узнали из тиктока пользователя с ником @shan_oleg. Он опубликовал ролик, в котором Бен Стиллер говорит по телефону в центре города.

Тем временем Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в твиттере написало, что голливудский актер, являющийся послом доброй воли ООН, прибыл в Украину, чтобы провести встречу с беженцами из нашего государства .

Посол доброй воли УВКБ ООН Бен Стиллер находится сегодня на границе с Украиной, чтобы встретить семьи, чья жизнь была разорвана войной и насилием, поделиться историями о влиянии войны на человека и усилить призывы к солидарности,

– говорится в сообщении.