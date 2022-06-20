Зауважимо, що напередодні візиту в Україну актор приїздив з гуманітарною місією до Польщі, де також зустрічався з українськими біженцями.

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"Поблизу кордону у Медика в Польщі я зустрівся з кількома сім'ями, які втекли від війни в Україні, залишивши близьких, не уявляють, коли вони зможуть повернутися додому або мати домівки, куди можна повернутися", – написав він, доповнивши, що він вражений від роботи представників агентства ООН із питань біженців.

Бен Стіллер приїхав до Макарова, що на Київщині

У телеграмі Суспільне опублікувало коротке відео. На запитання "Чи можете відповісти, як ви почуваєтеся тут (в Україні, – Кіно 24)?", актор відповів: "Так, радий вас бачити".

Мета візиту Бена Стіллера в Україну

Візит Бена Стіллера в Україну став таким же несподіваним, як і приїзд Джолі. Про те, що актор приїхав до Львова, ми дізналися з тіктоку користувача з ніком @shan_oleg. Він опублікував ролик, в якому Бен Стіллер говорить по телефону у центрі міста.

Тим часом Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у твітері написало, що голлівудський актор, який є послом доброї волі ООН, прибув до України, щоб провести зустріч з біженцями.

Посол доброї волі УВКБ ООН Бен Стіллер перебуває сьогодні на кордоні з Україною, щоб зустріти сім'ї, чиє життя було розірвано війною та насильством, поділитися історіями про вплив війни на людину та посилити заклики до солідарності,

– йдеться у дописі.

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