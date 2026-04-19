Они забеременели во время съемок и это включили в сюжет

В кинематографе есть немало примеров, когда исполнители главных ролей приносили счастливые новости, находящиеся в положении. Иногда такие повороты совсем не вписывались в сюжетные линии, поэтому беременность приходилось скрывать. Но порой сценаристы все же меняли историю.

Недавно "Новый канал" рассказал несколько таких историй. Интересно, что некоторые зрители до сих пор не знают, что во время съемок именно эти актрисы действительно были беременны.

Лиза Кудроу ("Друзья")

Когда актриса узнала о беременности, то создатели сразу поняли, что им не удастся скрыть живот, ведь Лиза довольно высокая и хрупкая. Сценаристы придумали следующий сюжетный поворот: Фиби, которую играет Кудроу, становится суррогатной матерью для своего брата по отцовской линии. От так, в сериале она рожает тройню, а вот в реальности на свет появился ее сын Джулиан.

Лиза Кудроу беременна во время съемок / Кадр из сериала

Элисон Ханниган ("Как я встретил вашу маму")

Звезда во второй раз забеременела во время съемок 7-го сезона. Сценаристы решили, что живот героини не будут прятать, а беременность привяжут к сюжету. Благодаря такому развитию событий в сериале появился малыш Марвин.

Элисон Ханниган беременна во время съемок / Кадр из сериала

Джулия Робертс ("Двенадцать друзей Оушена")

Авторы подошли к положению актрисы очень оригинально. По сюжету, ее героиня "притворялась" беременной. Это был способ отвлечения внимания, однако все знали, что ее беременность вовсе не является выдумкой.

Джулия Робертс беременна во время съемок / Кадр из фильма

Кэндис Кинг ("Дневники вампира")

В 7-м сезоне сериала сценаристы максимально использовали свой потенциал, чтобы вписать в сюжет беременность актрисы. Всем известно, что вампиры не могут иметь детей, поэтому пришлось применить магический ритуал: нерожденные близнецы другой пары с помощью магии "перенесли" в лоно Кэролайн Форбс.

Кэндис Кинг беременна во время съемок / Кадр из сериала

Кэтрин Зета-Джонс ("Трафик")

Актриса получила в фильме роль жены наркобарона. Однако был нюанс – она была на шестом месяце беременности. Режиссер не захотел менять Кэтрин, поэтому просто переписали сценарий. От так, героиня была на защите криминальной империи мужа, когда носила под сердцем ребенка.

Кэтрин Зета-Джонс беременна во время съемок / Кадр из фильма

