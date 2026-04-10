Напомним, что сегодня, 10 апреля, отмечают День братьев и сестер. Поэтому 24 Канал решил рассказать о нескольких звездных братьев и сестер, которые сумели построить успешные актерские карьеры.

Маколей и Киран Калкины

Оба родных брата вместе снялись в популярной рождественской ленте "Один дома". Тогда наибольшая популярность пришла именно к Маколею, а вот Киран догнал свое позже.

Старший Калкин на время выпал из киноиндустрии, а вот Киран продолжал работать. От так, в 2025 году он получил статуэтку Оскар в категории "Лучшая мужская роль второго плана". Актер сыграл роль в фильме "Настоящая боль".

Маколей и Киран Калкины / Фото Getty images

Зои и Эмили Дешанель

Эмили стала популярной благодаря роли в сериале "Кости". А вот Зои публика узнает благодаря многим другим лентам: "Новенькая", "500 дней лета" и "Всегда говори "Да"". Сестры несколько отличаются жанрами в актерстве, однако довольно часто вместе появляются на публике.

Зои и Эмили Дешанель / Фото Getty images

Пенелопа и Моника Крус

Пенелопу считают одной из самых успешных испанских актрис в Голливуде. Более того, она даже в 2009 году получила Оскар за "Лучшую женскую роль второго плана".

Моника же пытается совмещать актерство и танцы. Она часто дублировала сестру в кадре. Если вспомните, то Пенелопа снималась в "Пиратах Карибского моря: На странных берегах". На тот момент она была беременна, поэтому в некоторых сценах ее заменяла Моника.

Пенелопа и Моника Крус / Фото Getty images

Скарлетт и Хантер Йоханссон

Кто не знал, то Хантер – брат-близнец актрисы. Скарлетт уже давно стала звездой Голливуда и блокбастеров. Ее брат не отстает и также успел сняться в нескольких фильмах и сериалах, однако его больше привлекает успех в других сферах, где он уже стал популярным.

Скарлетт и Хантер Йоханссон / Фото Getty images

Кейси и Бен Аффлек

Бен – старший брат, актер, режиссер и сценарист. Он стал известен благодаря фильму "Умник Уилл Хантинг". Эта лента принесла ему Оскар за сценарий. Также одна из его самых известных ролей – Бэтмен в фильмах DS.

Кейси же известен более драматическими ролями. Он также является обладателем Оскара за "Лучшую мужскую роль" в фильме "Манчестер у моря".

Оба начинали карьеру вместе, но со временем пошли разными путями: Кейси сосредоточился на авторском кино, а Бен – на блокбастерах и режиссуре.

Бен и Кейси Аффлек / Фото Getty images

Тимоти и Полин Шаламе

В этой паре Тимоти – младший брат, который стал одним из самых популярных актеров своего поколения. Слава к нему пришла с фильмом "Назови меня своим именем", за который его номинировали на Оскар.

А Полин, кроме актерства, увлекается еще и написанием сценариев. Она стала известной благодаря роли в сериале "Сексуальная жизнь студенток".

Тимоти и Полин Шаламе / Фото Getty images

